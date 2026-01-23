A Intel teve prejuízo líquido de US$ 591 milhões no quarto trimestre de 2025, maior que o prejuízo de US$ 126 milhões registrado em igual período do ano anterior, de acordo com relatório publicado nesta quinta-feira. Ajustado, o lucro foi de US$ 0,15 por ação entre outubro e dezembro, acima do valor esperado por especialistas da FactSet, de US$ 0,08.

A receita da fabricante de semicondutores caiu 4% na comparação anual do trimestre, a US$ 13,7 bilhões, também superando a previsão da FactSet, de US$ 13,44 bilhões.

Para o primeiro trimestre de 2026, a empresa projeta receita entre US$ 11,7 bilhões e US$ 12,7 bilhões, além de prejuízo por ação, sem ajustes, de US$ 0,21. Segundo a FactSet, Wall Street projetava receita de US$ 12,6 bilhões e lucro por ação ajustado de US$ 0,06, em média, para o período.