As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 22, estendendo ganhos da sessão anterior ainda sob alívio com a redução das tensões entre Estados Unidos e aliados europeus. As perspectivas de um acordo anunciado pelo presidente Donald Trump para a questão da Groenlândia alimentou um apetite por risco nos mercados acionários, em dia marcado ainda por balanços e dados de inflação, atividade e emprego nos EUA.

O Dow Jones subiu 0,63%, aos 49.384,01 pontos, enquanto o S&P 500 encerrou com alta de 0,55% aos 6.913,36 pontos e o Nasdaq teve elevação 0,91%, aos 23.436,02 pontos.

Trump afirmou que a estrutura para o acordo da Groenlândia está "sendo trabalhada" e que "será incrível para os EUA". Contudo, o primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, negou ter detalhes sobre o esboço e afirmou que existem limites inegociáveis para a ilha autônoma, incluindo sua soberania. "São linhas vermelhas que não queremos ultrapassar", disse. Já o Parlamento Europeu disse que continuará avaliando se aprovará o acordo comercial com os EUA após a suspensão de tarifas.

A MP Materials, que vem operando com volatilidade por conta das perspectivas da exploração das terras raras no Ártico, subiu 5,76%. Já a Freeport-McMoRan caiu 2,81%, depois de desagradar em resultados trimestrais e na contramão dos ganhos de metais preciosos e básicos.

O consumo das famílias americanas permanece resiliente, de acordo com os dados divulgados nesta quinta, aponta o Wells Fargo. No entanto, o banco pondera que a tendência de crescimento da renda permanece fraca. Conforme o CME Group, os dados consolidaram expectativa de manutenção dos juros em janeiro.

A Meta subiu 5,66%, após o Jefferies classificar o papel como "Top Pick", citando progressos nos esforços em inteligência artificial (IA). As ADRs da Alibaba avançaram 5,06% com a gigante do e-commerce chinês se preparando para abrir o capital de sua divisão de fabricação de chips IA. A GE Aerospace tombou 7,29% depois de divulgar resultados, enquanto a Procter & Gamble avançou 2,64% depois de seu balanço. Intel e Alcoa informam seus balanços após o fechamento.