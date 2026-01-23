Dados preliminares da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostram que a produção de petróleo e gás natural do Brasil subiu 6,43% em dezembro contra novembro do ano passado, para 5,233 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed).

Desse total, 4,011 milhões de barris por dia (bpd) foram de petróleo,alta de 6,43% contra o mês anterior, e 194,2 milhões de metros cúbicos por dia (m3/d) de gás natural, mais 6,44% na comparação com novembro.

A região do pré-sal correspondeu a 80,38% do total produzido no País e somou 4,206 milhões de boed, sendo 3,243 milhões de bpd de petróleo, uma alta de 7,24% contra novembro, e 153,1 milhões de m3/d de gás natural, um crescimento de 8,39% na mesma comparação.