O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou as indicações brasileiras ao Oscar 2026 nesta quinta-feira, 22. Em uma sequência de postagens no perfil oficial do Instagram, Lula exaltou as quatro nomeações de O Agente Secreto ao prêmio, incluindo na categoria de Melhor Ator com Wagner Moura, e também mencionou Adolpho Veloso, que concorre em Melhor Fotografia com Sonhos de Trem.

O presidente destacou a valorização da cultura brasileira e o reconhecimento internacional resultante disso, parabenizando Kleber Mendonça Filho e todo o elenco.

"Estar entre os melhores do mundo já é uma vitória da nossa cultura, do nosso talento e da nossa capacidade de contar histórias que atravessam fronteiras", afirmou Lula, em referência à indicação de Melhor Filme, principal e mais importante categoria do Oscar. A produção também concorre - e é favorita - ao prêmio de Melhor Filme Internacional.

Sobre Moura, Lula destacou: "Wagner Moura tem o molho, tem talento de sobra, já levou o Globo de Ouro de melhor ator em filme drama e agora pode vir o Oscar de melhor ator".

O longa ainda concorre em Melhor Escalação de Elenco, categoria inédita do Oscar. "Cinema se faz com talento coletivo. A indicação de O Agente Secreto a Melhor Elenco reconhece a força de quem constrói essa história junto. Minha admiração ao diretor de elenco, Gabriel Domingues, à dona Tânia Maria, Wagner Moura, Alice Carvalho, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido e a todo o elenco, que deu vida, emoção e verdade a esse filme. Quando o trabalho é coletivo e o talento é valorizado, o Brasil brilha para o mundo", elogiou o presidente.