SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Professor da Faculdade de Medicina, Aluisio Segurado, 58, toma posse como novo reitor da USP nesta sexta-feira (23) com a preocupação de fazer com que a universidade mantenha e desenvolva ainda mais a liderança acadêmica e científica no país.

Rankings nacionais e internacionais apontam a USP como a mais prestigiada universidade do país e da América Latina. Para Segurado, essa posição não deve trazer tranquilidade, mas, sim, uma busca constante de aprimoramento.

"Não podemos ficar tranquilos apenas com a reputação da USP de ser a instituição mais prestigiada da América Latina, nós precisamos trabalhar com evidências. Precisamos continuar e reforçar o monitoramento de indicadores de desempenho de nossos cursos de graduação e pós-graduação", disse, em entrevista à Folha de S.Paulo.

Segurado e a professora Liedi Légi Bariani Bernucci tomam posse como novo reitor e nova vice-reitora nesta sexta para o período de 2026 a 2030. A sessão solene será no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

Os dois integraram a chapa USP pelas Pessoas, que foi a mais votada na eleição acadêmica e encabeçaram a lista tríplice encaminhada ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que confirmou a escolha. Esta será a 30ª gestão reitoral na história da USP, fundada em 1934.

A frente da universidade, Segurado disse que não vai se fiar apenas da reputação da USP, mas irá buscar cada vez mais indicadores e métricas que permitam acompanhar o desempenho dos cursos.

Como pró-reitor de graduação da atual gestão, Segurado diz ter feito um amplo diagnóstico dos motivos que levam à evasão nos cursos de graduação. Uma das medidas já adotadas, por exemplo, foi o investimento de R$ 200 milhões para que as faculdades pudessem incorporar novas tecnologias, melhorar os ambientes pedagógicos e renovar os currículos.

"Todo esse investimento agora precisa ser monitorado, para avaliarmos o seu impacto e ver se os cursos vão melhorar ou não. Nós vamos acompanhar de perto, tanto com indicadores internos como externos", afirmou.

Segurado lembrou que a USP participou do Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) pela primeira vez em 2025 ?21 anos após a criação da prova federal que avalia o ensino superior. "Essa foi uma grande conquista da gestão anterior, já que havia muita resistência interna em fazer parte do Enade e nós conseguimos que a adesão fosse aprovada pelo Conselho Universitário."

"Como pode a USP ser tida como a universidade mais prestigiada do Brasil e da América Latina, mas não participar do sistema de avaliação nacional? Nós conseguimos mudar isso e agora temos mais uma ferramenta para avaliarmos nossa qualidade e ajustar o que for necessário", afirmou.

Ele ainda lembrou com satisfação que, já no primeiro ano da avaliação, os três cursos de medicina da USP obtiveram nota máxima no Enamed, novo exame federal. "Nós sabemos que nossos cursos são bons e formam bons profissionais, mas agora temos mais uma evidência externa dizendo que nosso ensino é de excelência."

Segurado afirmou que adotará a mesma postura com os cursos de pós-graduação. Na Avaliação Quadrienal Capes, divulgada no último dia 12 de janeiro, pela primeira vez a USP conseguiu que mais da metade (56%) de seus programas acadêmicos atingissem notas máximas e podem ser considerados de excelência internacional.

"Esse é uma proporção inigualável por nenhuma instituição de ensino do país e é um feito ainda mais importante tendo em vista que somos a universidade com o maior número de programas de pós-graduação [são 260]. Agora, não podemos olhar só para quem está bem. Vamos avaliar cuidadosamente quem tirou nota baixa ou quem perdeu nota."

FINANCIAMENTO

Prioridade para este ano, segundo Segurado, será garantir a sustentabilidade do modelo de financiamento das universidades paulistas ? já que o formato atual irá acabar com o ICMS, que há quase 40 anos garante a autonomia financeira dessas instituições.

"Precisamos avançar com essa discussão ainda neste ano. É um momento importante, já que teremos eleições, e podemos colocar essa questão no debate público e garantir o compromisso dos candidatos com a nossa sustentabilidade financeira."

Segurado afirma ainda não ter tido nenhuma conversa com o governador Tarcísio, mas disse acreditar que a relação continuará harmoniosa e positiva para os dois lados.

"Nos últimos quatro anos, conseguimos fazer parcerias importantes com a gestão estadual, com a criação do Provão Paulista e a oferta de bolsas para a permanência dos alunos aprovados nessa seleção nos nossos cursos. Acredito que a relação continuará muito boa."

ALUISIO AUGUSTO COTRIM SEGURADO, 68

Graduado em medicina pela Faculdade de Medicina da USP (1980). Na mesma instituição, obteve os títulos de mestre e doutor em doenças infecciosas e parasitárias. É professor titular da Faculdade de Medicina e foi pró-reitor de Graduação da última gestão, onde coordenou o Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho Acadêmico