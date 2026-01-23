SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O friozinho dos últimos dias lentamente dará lugar ao aumento de temperatura na região metropolitana de São Paulo. Mas está longe de o calor do verão voltar.

Previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta que é bom levar um agasalho nesta sexta-feira (23), pois a temperatura não deve passar de 22°C no Mirante de Santana, na zona norte, onde é feita a medição oficial da capital paulista.

A máxima prevista é a mesma registrada nesta quinta-feira (22). A mínima também deve girar em torno de 17°C.

No sábado (24), os termômetros tendem a alcançar 24°C e no domingo (25), quando se comemora o aniversário da cidade de São Paulo, podem chegar a 25°C.

O fim de semana deve ser marcado por céu com muitas nuvens na região metropolitana.

Segundo meteorologistas da Defesa Civil estadual, entre sexta e segunda-feira (26), uma frente fria permanece afastada do estado de São Paulo, enquanto um sistema de alta pressão atmosférica atua sobre a região.

"Esse cenário favorece a presença de sol entre muitas nuvens", diz em nota.

Ao longo do período, afirma, a combinação entre temperaturas elevadas e a alta umidade vinda do oceano contribui para a ocorrência de pancadas de chuva isoladas em todo o estado.

"As chuvas devem se concentrar principalmente entre a tarde e a noite, com intensidade variando de fraca a moderada, podendo ser acompanhadas por descargas elétricas e rajadas ocasionais de vento", afirma a nota.

Quem pretende passar o fim de semana na Baixada Santista deverá encontrar 26°C de temperatura máxima (previsão para o Guarujá), também céu com muitas nuvens e chuvas isoladas.

No litoral norte, a previsão indica maior potencial para acumulados mais elevados de chuva ao longo dos próximos dias, conforme apontam os modelos meteorológicos. A máxima prevista é de 26°C.

Nas demais regiões paulistas, a chuva ocorre de forma localizada, sem indicativos de volumes expressivos de maneira generalizada.