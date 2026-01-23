O bloco de rua Sereias da Guanabara também sai no dia 17 de fevereiro, com concentração às 14h, no Aterro do Flamengo, próximo ao estacionamento do Assador Rios, churrascaria de rodízio instalada nas imediações. O bloco tem como foco o tripé formado por sustentabilidade, acessibilidade e diversidade.
Trata-se de um famoso bloco LGBTQIA+ do carnaval carioca, cuja marca de suas fantasias é a fauna marinha. Essa é sempre uma marca do nosso bloco. De cima do trio elétrico a gente vê muito azul, verde-água. A galera compra legal essa ideia do universo marinho, destacou, em entrevista à Agência Brasil um dos fundadores da agremiação, Leo Solez.
Também fundador do bloco, Jorge Badaue acrescentou que o público abraça a ideia do universo marinho, porque ele envolve uma certa fantasia, lúdica, carnavalesca, de sereias. Acaba sendo um universo muito rico para se explorar em termos de figurino e fantasia. Leo Solez completou: Além de ser a cara do Rio de Janeiro, que tem um vínculo muito forte com o mar e natureza.
No ano passado, o bloco ganhou o Selo Verde de sustentabilidade. Solez explicou que a história do bloco, que celebra este ano seu nono aniversário, está relacionada à fabulação de um imaginário sobre a Baía de Guanabara, sofrendo poluição durante muitas décadas.
Para a gente fazer o bloco no Aterro do Flamengo é muito simbólico porque a Praia do Flamengo foi despoluída e está sendo agora muito usada pelos cariocas. Essa sempre foi uma pauta nossa durante o bloco, procurar falar sobre conscientização das pessoas em relação ao lixo, citou Leo Solez.
Um dos princípios do bloco, segundo sublinhou Jorge Badaue, é que existe o entendimento de que a Baía de Guanabara, apesar de sofrer muito com a poluição, não morre. A gente refletiu muito sobre essa resistência da vida, apesar de questões adversas. Há consciência também sobre a potência de vida animal que existe na Baía de Guanabara e que alimenta a cidade do Rio de Janeiro e a região metropolitana, lembrou Solez.
Jorge Badaue deixou claro que o Sereias da Guanabara é um bloco LGBT cujo pilar mais forte é a sustentabilidade. Os integrantes do bloco procuram usar materiais reciclados nas fantasias, aproveitando a potência festiva do lixo. Tudo é reaproveitado.
Durante a passagem do bloco, Leo e Jorge, que atuam como DJs no trio elétrico, estão sempre conscientizando os foliões sobre a importância da coleta do lixo, para deixar novamente o Aterro do Flamengo em condições de uso para os próximos usuários do local.
O primeiro desfile do Sereias da Guanabara foi realizado no dia 20 de janeiro de 2017, no período pré carnaval. Essa data é considerada a fundação do bloco, cuja criação ocorreu no final de 2016.
Outra característica do bloco é a diversidade, até porque a fauna marinha é diversa. Além das pessoas LGBTQIA+, o Sereias está aberto à participação de pessoas de todos os gêneros. Tem pessoas trans, pessoas cis, héteros também são bem-vindos. Nos nossos eventos, a gente também preza por acessibilidade, que é um pilar nosso, afirmaram os dois sócios.
Tags:
Carnaval | Carnaval 2026 | Carnaval do Rio de Janeiro | lgb