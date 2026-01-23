A bateria do bloco, batizada Bateria Penetrante, tem participantes LGBTQIA+ e sua rainha é Wallace Terra, drag queen cujo nome artístico é WQueer.

Tudo começou quando um grupo de amigos universitários da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) muito boêmios e que gostavam muito de sambas-enredo, iam para os lugares tocar e cantar, mas acabavam enxotados dos lugares, porque eram os últimos a ir embora, lembrou Camila, que integra a agremiação desde o primeiro ano de criação do Enxota Que Eu Vou, em 2010.

Vão embora, vão embora, eles ouviam. Daí, por brincadeira, o nome do bloco ficou sendo Enxota Que Eu Vou, cujo foco são os sambas-enredo clássicos das escolas de samba do Rio de Janeiro, desde 1900 até os sambas atuais. No carnaval 2026, o bloco comemora 15 anos de reunião e festa na Praça Tiradentes, região central da capital fluminense.

O Enxota Que Eu Vou é um bloco parado, com público que gira entre mil e duas mil pessoas. A concentração está marcada para as 13h do dia 17 de fevereiro, na Praça Tiradentes, com evolução a partir das 15h.

O tema do carnaval 2026 são os 15 anos do bloco. Neste carnaval, a gente vai trazer os sambas que mais tocamos nesses 15 anos, que fizeram sucesso, mas também trazendo sambas antigos.

Banda das Quengas

Uma das bandas carnavalescas LGBTQIA+ mais antigas do Rio de Janeiro, a Banda das Quengas completa 35 anos no dia 13 de fevereiro. A comemoração, entretanto, será na terça-feira (17), com concentração a partir das 15h na esquina da Rua Washington Luiz com Avenida Mem de Sá, na Lapa. A referência era o Bar das Quengas, que foi reformado e ganhou outro nome: Bacurau. Mas não tem nada a ver com a banda, destacou em entrevista à Agência Brasil o vice-presidente da Banda das Quengas, Tbengston Martins.

Devido ao contingente de pessoas que atrai no ano retrasado foram 47 mil pessoas a banda não sai mais. É parada, afirmou Tbengston Martins, na vice-presidência há dez anos.

Nossa banda é imprevisível. Ela pega multidões. É a banda LGBT da diversidade que atrai não só os que estão com a gente, mas os afins também. É uma banda família em que todo mundo vai para se divertir., assegurou.

O som começa às 16h e a banda segue até as 22h. Todo mundo que passa o carnaval no Rio para na terça-feira na Lapa para brincar com a gente.

A temática do carnaval 2026 é a mesma dos últimos oito anos: Aceitem ou nos respeitem. Segundo reforçou Tbengston Martins, ninguém é obrigado a aceitar, mas respeitar, com certeza é. A fantasia é livre. No passado, a banda chegou a produzir abadás para distribuir a alguns convidados, mas ficou muito caro. As pessoas vão do jeito que acharem melhor e à vontade, determinou o vice-presidente.

Tbengston Martins já foi adepto da banda, quando começou, depois padrinho, rainha da banda em 2018. Hoje, sou vice-presidente e dou a vida pela banda, porque gosto de carnaval. E nossa banda nos realiza nesse período.

Sereias da Guanabara