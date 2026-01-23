SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pessoas negras têm 49% mais chance de morrer por homicídio no Brasil do que pessoas brancas, mesmo quando são comparados indivíduos com perfil social semelhante e residentes em regiões com níveis parecidos de violência.

A conclusão é de um estudo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP (Universidade de São Paulo), que reuniu dados nacionais de óbitos registrados em 2022 e combinou técnicas de análise geoespacial com métodos estatísticos para reduzir vieses de comparação entre grupos.

A pesquisa examinou 42.441 homicídios registrados no país em 2022. As vítimas foram majoritariamente homens (91,4%), jovens adultos de 20 a 59 anos (83,3%), solteiros (79,4%) e com baixa escolaridade (68,3%).

Pessoas pardas e pretas representaram quase 78% dos mortos; brancos eram mais de 21% das mortes violentas.

Ao aplicar uma técnica de identificação de aglomerados espaciais, os pesquisadores dividiram os municípios brasileiros em áreas de alta incidência de homicídios (hotspots) e de baixa incidência (coldspots).

Nos municípios classificados como hotspots, a taxa padronizada de homicídios alcançou 43,2 mortes por 100 mil habitantes ?quase cinco vezes a registrada nos coldspots, onde a taxa foi de 8,8 por 100 mil.

Nesses hotspots, a desigualdade racial é ainda mais acentuada: quase 9 em cada 10 vítimas de homicídio eram negras, sobretudo pardas.

O mapa revelado pela análise mostra uma concentração das áreas mais violentas no Nordeste, além de partes do Norte e de regiões específicas da Amazônia. Já municípios do Sul e do Sudeste predominam entre aqueles com taxas mais baixas.

Para avaliar se essa diferença poderia ser explicada apenas por fatores geográficos, os autores utilizaram o chamado escore de propensão, que permite comparar grupos estatisticamente equivalentes. Foram considerados fatores como sexo, idade, escolaridade, estado civil e o tipo de município onde ocorreu a morte. Mesmo após esse ajuste, a cor da pele permaneceu associada ao maior risco de homicídio.

No cenário mais conservador da análise, pessoas negras apresentaram 49% mais chance de morrer por homicídio do que pessoas brancas. Em um modelo menos restritivo, esse risco chegou a dobrar.

Segundo os pesquisadores, os resultados reforçam a seletividade racial da morte violenta no Brasil, fenômeno já apontado por estudos anteriores, mas que ganha maior robustez ao ser analisado em conjunto com o território.

A combinação entre métodos geoespaciais e estatísticos, afirmam, permite identificar áreas prioritárias para políticas públicas e evidencia que a desigualdade racial persiste mesmo quando outras variáveis são controladas.

O estudo também chama atenção para possíveis vazios estatísticos ?regiões cercadas por áreas violentas, mas sem classificação clara como hotspot ou coldspot?, o que pode indicar tanto o impacto de políticas de segurança quanto problemas de subnotificação de ocorrências.

Para os autores, incorporar análises espaciais à rotina de avaliação dos dados de mortalidade pode contribuir para uma alocação mais eficiente de recursos e para estratégias mais eficazes de redução da violência letal no país.