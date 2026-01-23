SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três pessoas ficaram feridas após um carro bater de frente com um ônibus na estrada de Itapecerica, na zona sul de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (23).

Carro perdeu o controle e bateu de frente com o coletivo, que atingiu um poste e um ponto de ônibus na rua. O caso aconteceu às 3h50, no bairro de Jardim Iae, segundo o Corpo de Bombeiros.

Ônibus envolvido no acidente fazia a linha 6824/10 - Parque Fernanda - Terminal Capelinha. Ele seguia no sentido bairro da via quando foi atingido, segundo informações preliminares.

Cobrador foi uma das pessoas feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem foi socorrido por familiares para um hospital da região e não teve estado de saúde divulgado.

As outras duas pessoas feridas tiveram fraturas e foram levadas ao pronto-socorro do Campo Limpo. Uma delas, do sexo masculino e menor de idade, fraturou o fêmur; a outra, que não teve o sexo divulgado, teve traumatismo craniano e uma fratura no maxilar.

Região no entorno do acidente ficou sem energia elétrica. Ao UOL, a Enel informou que desligou a energia e que vai reconstruir o trecho de rede elétrica afetado assim que a área for liberada pelas autoridades.

Por causa da ocorrência, a via foi totalmente bloqueada pela CET e 14 linhas de ônibus foram desviadas. As linhas afetadas são as 6010/10; 6039/10; 6044/10; 6049/10; 677Y/10; 6820/10; 6823/10; 6824/10; 6825/10; 7049/10; 7050/10; 7059/10; 7060/10 e 745M/10, segundo a SPTrans