A cidade histórica de Tiradentes, em Minas Gerais, volta a se transformar no epicentro do cinema brasileiro a partir desta sexta-feira (23), com a abertura da 29ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. O primeiro dia do evento reúne celebração da cultura popular, homenagem a Karine Teles, uma das principais atrizes de sua geração, e a pré-estreia mundial de um novo filme do cineasta Júlio Bressane, em uma cerimônia que inaugura oficialmente o calendário audiovisual do país em 2026.

A abertura acontece no Cine-Tenda, montado no Largo das Forras, e terá como eixo o tema curatorial desta edição, Soberania Imaginativa. A noite começa com uma performance audiovisual dirigida por Chico de Paula e Lira Ribas, inspirada na tradição da Folia de Reis.

A proposta é articular rituais, cantos, deslocamentos e imagens como metáfora da criação artística e da imaginação como força de pertencimento e reinvenção cultural.

Inspirada na celebração que tradicionalmente abre o ano e anuncia a boa-nova, a performance recria a Folia de Reis como um ritual de passagem, em que a imaginação ocupa o centro da cena, afirma Chico de Paula.

Segundo ele, a encenação dialoga com o espaço da rua e da tenda, reforçando a ideia de movimento, de algo que se anuncia e se transforma coletivamente.