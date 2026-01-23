SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não estranhe o amarelão com a marca de cerveja nos acessos da estação Consolação, da linha 2-verde do Metrô de São Paulo, durante o Carnaval deste ano.

A CPPU (Comissão de Proteção à Paisagem Urbana), que entre outros tem participação da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, aprovou em reunião extraordinária, na última quarta-feira (21), uma proposta da Ambev de estampar o nome e a cor amarela da cerveja Skol nos quatro acessos da estação da avenida Paulista ?dois em cada lado da via na região central do município.

A cervejaria é a patrocinadora master do Carnaval de rua paulistano em 2026. Segundo a gestão Ricardo Nunes (MDB), o valor, de R$ 29,2 milhões, é o maior da história do evento e supera em R$ 1,4 milhão o aporte feito no ano anterior.

A proposta apresentada pela agência de publicidade que representa a Ambev aos integrantes da comissão pedia que a ação fosse replicada em pontos de ônibus, mas essa ideia acabou retirada da pauta.

A partir da aprovação da comissão, segundo a administração municipal, a cervejaria precisa de autorizações da Subprefeitura Sé, da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), da Polícia Militar e de órgãos de patrimônio histórico, cultural e ambiental responsáveis, o que a empresa já começou a buscar.

Em nota, o Metrô afirma que foi procurado sobre o envelopamento do acesso da estação Consolação e que mantém tratativas com a cervejaria, "respeitando as regras e autorizações da prefeitura e seus órgãos competentes".

Também em nota, a gestão Nunes diz que a decisão da CPPU não fere a lei Cidade Limpa, que prevê que eventos especiais, gratuitos e de interesse público, incluídos no calendário oficial e organizados ou promovidos pela prefeitura, podem ter a exposição de marcas com proporções diferenciadas das estabelecidas na legislação, desde que aprovada pela comissão.

Questionada sobre o projeto, a cervejaria não deu detalhes. Diz apenas que é parceira do Carnaval de São Paulo e que todas as eventuais ativações na cidade seguem as leis e aprovações dos órgãos competentes.

Imagem de como será propaganda na estação, apresentada à comissão, mostra uma cobertura de Nylon emborrachada sobre a estrutura envidraçada das entradas do local, com 4 m de largura e 11 m de comprimento. A marca da cerveja será posicionada de forma que possa ser vista tanto do interior da estação quanto por quem passa pela Paulista.

A ação, caso aprovada em definitivo, ocorrerá nos dias 7, 8, 14, 15, 16, 17, 21 e 22 de fevereiro.