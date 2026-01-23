SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos suspeitos de envolvimento na morte do policial civil Paulo Vitor Silva Heitor, vítima de latrocínio no bairro do Maracanã, foi morto nesta sexta-feira (23) pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Homem foi encontrado durante operação no bairro de Senador Camará, na zona oeste do Rio. Segundo a polícia, ele atirou contra agentes, que revidaram e o atingiram. Ele foi levado ao hospital, mas teve a morte constatada no local.

A identidade do homem não foi divulgada pela polícia. A operação armada para prendê-lo hoje teve policiais de cinco delegacias diferentes do estado.

Outras duas pessoas envolvidas no crime foram presas. Uma delas foi localizada pela Delegacia de Homicídios da Capital e outra pela Polícia Militar, segundo a PCERJ. As datas das prisões não foram divulgadas pelo órgão.

Ação foi "resposta à altura", diz Polícia Civil. Em nota enviada ao UOL, o órgão afirmou que as prisões e a morte foram um recado para os bandidos que atacaram Paulo Vitor.

Com a neutralização do criminoso e prisão dos demais, a Polícia Civil dá a resposta à altura para os bandidos que atacaram o policial civil.

Polícia Civil do RIo de Janeiro, em nota

RELEMBRE O CASO

Paulo Vítor Silva Heitor, 40, foi morto após reagir a um assalto em 11 de janeiro. Segundo a Polícia Civil, Heitor saía de um bar com a esposa no bairro do Maracanã por volta das 3h20 quando foi abordado por criminosos.

A mulher do policial também foi rendida e atingida por um tiro de raspão no dedo. Ela recebeu os primeiros socorros pelo Corpo de Bombeiros e passa bem.

Amigos do policial lamentaram o crime nas redes sociais. "Tijuca perde, a polícia perde e a sociedade perde. Saudades, meu irmão PV", escreveu um deles. A Polícia Civil também publicou em sua página oficial: "O recado está dado: nós vamos atrás dos criminosos que fizeram isso e de qualquer um que der proteção a eles."