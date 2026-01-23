SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest divulgou nesta sexta-feira (23) a lista de aprovados no vestibular da USP (Universidade de São Paulo) e na modalidade Enem-USP. Os nomes estão disponíveis no site da fundação.

A matrícula é a próxima etapa do processo seletivo e será feita exclusivamente de forma virtual, em duas fases obrigatórias. Na pré-matrícula, o candidato convocado deve preencher formulários eletrônicos e enviar a documentação exigida em formato digital.

Depois, é preciso confirmar a matrícula dentro do prazo definido no calendário oficial. A não realização de qualquer uma das etapas leva ao cancelamento da vaga.

Candidatos convocados para opções que não correspondem à primeira escolha devem indicar, no momento da pré-matrícula, se desejam se matricular e encerrar a participação no processo, garantir a vaga e seguir concorrendo a um possível remanejamento dentro da mesma carreira ou desistir da vaga atual e permanecer na lista de espera para outras opções.

As opções são:

[S] Satisfeito ? o candidato se matricula e sai da disputa por outras opções indicadas na inscrição.

[M] Matriculado aguardando nova convocação ? o candidato garante a vaga, mas continua concorrendo a um remanejamento para opções de maior prioridade dentro da mesma carreira.

[D] Desistente aguardando nova convocação ? o candidato não ocupa a vaga atual e permanece na lista de espera para outras opções.

DOCUMENTOS

Os documentos exigidos incluem documento oficial de identidade, fotografia recente e certificado de conclusão do ensino médio com histórico escolar.

Candidatos que concorrem às vagas reservadas devem comprovar a escolaridade em escola pública. No caso das vagas destinadas a pretos, pardos e indígenas (PPI), a efetivação da matrícula depende da aprovação em banca de heteroidentificação.

GUARDE ESTAS DATAS

- Pré-matrícula virtual - das 8h de 27 de janeiro às 12h de 30 de janeiro, no site da universidade

- Confirmação da matrícula - das 8h de 23 de fevereiro até as 12h de 25 de fevereiro

- Segunda chamada - 3 de fevereiro

A USP cancela a matrícula em casos de informações falsas, documentação irregular ou matrícula simultânea em mais de um curso de graduação da própria universidade ou de outra instituição pública. Convocações, prazos e listas de espera são divulgados apenas no site da Fuvest.

Os aprovados ingressam na universidade em 2026. Neste ciclo, a USP oferece 11,1 mil vagas em cursos de graduação. O vestibular da Fuvest concentrou 8.147 vagas, das quais 4.888 são de ampla concorrência, 2.053 destinadas a estudantes de escola pública e 1.206 a alunos de escola pública autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.

Pelo Enem-USP, foram oferecidas 1.500 vagas: 684 de ampla concorrência, 512 para estudantes de escola pública e 304 reservadas a candidatos de escola pública pretos, pardos ou indígenas. A classificação é feita pela Fuvest com base nas notas divulgadas pelo Inep, com pesos definidos por curso.