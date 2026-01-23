SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Uma turista do Rio Grande do Sul foi presa em flagrante nesta quarta-feira (21) pelo crime de injúria racial contra uma comerciante que trabalhava no Pelourinho, em Salvador. Testemunhas apontam que a suspeita proferiu ofensas de cunho racial e cuspiu na vítima.

Gisele Madrid Spencer Cesar foi conduzida para a Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa. Ao chegar à unidade policial, informou a Polícia Civil, a investigada continuou a adotar conduta discriminatória e pediu para ser atendida por um delegado de pele branca.

Ela prestou depoimento à polícia e segue presa. A reportagem não conseguiu o contato da defesa dela.

O episódio aconteceu na Praça das Artes Neguinho do samba, onde estava acontecendo uma apresentação da banda É o Tchan.

Em entrevista à TV Bahia, a vítima afirmou que estava trabalhando em um bar da região, quando a turista se dirigiu a ela e disse: "Lá vai mais um lixo". Ao ser questionada sobre a ofensa, Gisele teria cuspido na atendente e dito "eu sou branca, eu sou branca ".