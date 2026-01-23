SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) divulgou nesta sexta-feira (23) a primeira chamada dos candidatos selecionados para ingresso por meio da nota do Enem. A relação dos aprovados pode ser consultada no site da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp), que organiza os processos seletivos da universidade.

Confira a lista de aprovados no Enem-Unicamp 2026 Os convocados devem realizar a matrícula de forma on-line, na plataforma da Unicamp, usando o login e a senha informados na inscrição. No sistema, o candidato precisa enviar a documentação exigida e confirmar a vaga.

Documentos exigidos para a matrícula:

- foto 3×4 digitalizada;

- diploma, certificado de conclusão do ensino médio, Encceja ou EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Candidatos que concluíram o ensino médio fora do Brasil devem apresentar o parecer de equivalência emitido pelo órgão educacional competente.

Já os aprovados nos cursos de ciências do esporte, enfermagem, medicina e odontologia terão de encaminhar, após a matrícula, uma cópia digitalizada da carteira de vacinação atualizada à secretaria do respectivo curso.

Como a Unicamp está fora do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), essa é a única forma de ingresso com a nota do Enem. Além dessa modalidade, os aprovados por vagas olímpicas também foram divulgados. O resultado do vestibular tradicional da universidade foi antecipado e publicado na quinta-feira (22).

Nesta edição, a Unicamp registrou 16.501 inscrições para a seleção via Enem, modalidade que ofereceu 425 vagas. Pela primeira vez, parte dessas oportunidades foi destinada a candidatos trans, travestis ou não binários. Para a classificação, foi considerada exclusivamente a nota do Enem 2025.

As carreiras com mais vagas nessa forma de ingresso são o curso 51, que reúne formações nas áreas de física e matemática (21 vagas, período integral), administração (18, noturno), engenharia mecânica (16, integral) e engenharia de computação (13, integral). Também há vagas em cursos tradicionalmente disputados, como medicina (11, integral) e ciência da computação (9, noturno).

CONFIRA O CALENDÁRIO

- 26 e 27 de janeiro - Matrícula online da primeira chamada

- 2 de fevereiro - Divulgação da segunda chamada

- 3 e 4 de fevereiro - Matrícula online da segunda chamada

- 9 de fevereiro - Divulgação da terceira chamada

- 10 de fevereiro - Matrícula online da terceira chamada

- 23 de fevereiro - Divulgação da quarta chamada

- 24 de fevereiro - Matrícula online da quarta chamada

- 2 de março - Divulgação da quinta chamada

- 3 de março - Matrícula online da quinta chamada

- 9 de março - Divulgação da sexta chamada

- 10 de março - Matrícula online da sexta chamada

- 16 de março - Divulgação da sétima chamada e Lista de Espera

- 17 de março - Matrícula online da sétima chamada

- 20 de março - Divulgação da oitava chamada

- 23 de março - Matrícula online da oitava chamada