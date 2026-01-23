SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cidade de Belo Horizonte e municípios da região metropolitana registraram diversas ocorrências devido às chuvas que atingem a região desde quarta-feira (21).

Mais de 20 árvores caíram em ruas, e nove sobre casas durante madrugada. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais registrou 22 ocorrências de árvores caídas, além de sete com risco iminente de queda. Houve também nove casos em que as árvores caíram sobre casas, e uma em cima de um carro. O levantamento considera ocorrências entre as 9h de quinta (22) até às 9h desta sexta.

Houve também a queda de dois muros. As ocorrências aconteceram no Morro São Francisco, na cidade de Sabará, na região metropolitana de BH, e no bairro de Estrela do Oriente, em Belo Horizonte, informaram os Bombeiros. Não há registro de vítimas até o momento.

Um talude desabou em Ribeirão das Neves na noite de quarta-feira (21). A estrutura cedeu por completo após as chuvas na região, e uma casa precisou ser interditada. Segundo a Prefeitura, a família que vivia no local está na casa de parentes. A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil fez uma visita à residência ontem e, até o momento, a estrutura está estável.

Assim como Ribeirão das Neves, cidade de Sabará alerta para risco geológico até segunda-feira (26). A Defesa Civil de Sabará emitiu um aviso de perigo para queda de muros, deslizamentos e desabamentos. O nível do Rio das Velhas, que corta o região, colocava a área sob nível de alerta -acima de 2 metros da margem até às 10h desta sexta-feira.

Em Itabirito, alerta da Defesa Civil foi disparado para moradores. O rio de Itabitiro, que passou dos 2 metros na quinta, voltou para o nível mais baixo de atenção na manhã de hoje, mas a situação pode mudar devido às chuvas previstas ao longo do dia.

PREVISÃO DE CHUVAS FORTES EM TODA BH

Belo Horizonte e outras áreas de Minas Gerais e do Rio de Janeiro estão sob máximo alerta para acumulados de chuva. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) apontou possibilidade de chuva superior a 60 mm por hora, podendo atingir até os 100 mm por dia. Segundo o instituto, há grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.

Os maiores acumulados para a região de BH estão previstos para as áreas Centro-sul, Noroeste, Oeste e Barreiro. A Defesa Civil aponta também aponta clima mais ameno, com máxima de 20ºC.

A chuva fez com que diversas regiões de Belo Horizonte já superassem o esperado para o mês de janeiro. Segundo a Defesa Civil, quatro de dez regiões já ultrapassaram o volume previsto: Barreiro, Nordeste, Noroeste e Oeste. As demais estão próximas de atingirem o valor médio para cada área.