SÃ PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de 13 mil vagas em universidades públicas deixam de ser ocupadas anualmente por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada). No Prouni (Programa Universidade Para Todos), o cenário é ainda mais expressivo: mais de 70% das bolsas em instituições privadas não são preenchidas.

Para o Nubo Educação, cursinho pré-vestibular online voltado à população de baixa renda, o descompasso entre oferta e acesso está associado à três fatores: complexidade dos sistemas de seleção, desinformação e falta de orientação educacional, sobretudo entre jovens oriundos da rede pública.

"Mecanismos como o Sisu e o Prouni tem políticas de cotas, listas de espera e diferentes modalidades de ingresso que exigem dos candidatos um nível elevado de compreensão sobre regras, prazos e critérios. Nem sempre, porém, esse conhecimento está disponível no momento da escolha, resultando na perda de oportunidades e na interrupção de trajetórias educacionais", avalia a equipe.

É nesse contexto que surge a Cloudinha, ferramenta digital gratuita desenvolvida pelo Nubo Educação em parceria com a plataforma filantrópica educacional VélezReyes+. A iniciativa busca atuar como uma ponte entre estudantes e as oportunidades disponíveis no ensino superior, oferecendo orientação personalizada sobre caminhos possíveis de ingresso.

A plataforma utiliza inteligência artificial para analisar informações fornecidas pelos futuros graduandos, como notas, perfil socioeducacional e critérios de elegibilidade, cruzando esses dados com os principais sistemas de seleção do país. A partir dessa análise, a ferramenta indica oportunidades reais e compatíveis com o perfil do candidato naquele momento.

Além de mapear possibilidades de ingresso, a Cloudinha acompanha o estudante ao longo de todo o processo, desde a identificação da vaga até a conclusão da inscrição. O suporte inclui orientações sobre prazos, documentação necessária e etapas obrigatórias, de forma gratuita e acessível.

A plataforma teve seu lançamento oficial no dia 17 de janeiro, dois dias antes da abertura do Sisu, que recebe inscrições até esta sexta-feira (23). O Prouni estará aberto de 26 a 29 deste mês.