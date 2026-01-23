SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após pressão dos blocos, a gestão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), publicou nesta sexta-feira (23) a programação do Carnaval de rua em São Paulo.

Conforme mostrou a Folha de S. Paulo, ao menos desde sábado (17) a prefeitura começou a instalar totens pela cidade para anunciar o "maior Carnaval do Brasil" mesmo sem ter definido e informado aos blocos a data, horário e trajetos que foram autorizados a desfilar.

A programação foi divulgada nesta sexta no Diário Oficial do município e no site oficial da prefeitura para o evento. Organizadores, no entanto, já identificaram que há erros, como desfiles que aparecem em duplicata ou blocos que aparecem em trajeto diferente do que solicitaram.

A Folha de S. Paulo questionou a gestão Nunes sobre esses erros, mas não recebeu resposta até a publicação desta reportagem.

Os organizadores de blocos também criticam a demora da prefeitura em divulgar o resultado do edital de Fomento Cultural a Blocos de Carnaval de Rua, que vai destinar R$ 2,5 milhões para apoiar cem blocos. A três semanas para o carnaval, eles não sabem quais serão os contemplados nem quando receberão o recurso financeiro.

Questionada, a prefeitura também não respondeu se há previsão para divulgar o resultado do edital.

Nos últimos anos, o prefeito vem defendendo que São Paulo tem o maior carnaval do Brasil, sob o argumento de que a cidade reúne mais público do que outras. A afirmação gerou uma onda de memes ironizando a exaltação de Nunes e cobranças dos blocos paulistanos por mais apoio e organização.

Outras capitais com forte tradição de Carnaval, como Rio e Salvador, já tiveram a programação oficial anunciada pelas prefeituras. Na capital fluminense, inclusive, os desfiles oficiais já começaram a tomar as ruas desde o último dia 17 de janeiro. Em Olinda (PE), o pré-Carnaval começou ainda antes, em setembro do ano passado.

Enquanto isso, em São Paulo, a prefeitura não tem autorizado blocos a fazerem cortejos ou desfilarem nas ruas. Assim, muitos grupos têm sido obrigados a recorrer a praças e locais fechados para começar o Carnaval na capital paulista.

Na capital paulista, a gestão Nunes só autorizou os blocos a saírem em cortejos a partir do fim de semana do pré-carnaval, nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro.