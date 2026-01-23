SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 70 anos foi preso após ser flagrado com um adesivo de uma suástica em seu carro em Santa Catarina.

Carro do homem estava estacionado em uma via com uma suástica nazista colada no vidro. O caso aconteceu na cidade de Araranguá, no interior de Santa Catarina.

Homem circulava livremente pela cidade com o adesivo no carro com o símbolo e a frase "Brasil Guerra Civil já". Moradores, então, acionaram a Polícia Militar que encontrou o carro estacionado em uma rua, sem sinal do dono.

Após apurações, a PM localizou o proprietário e realizou a prisão em flagrante. O carro foi localizado estacionado, trancado e sem o dono. O homem foi localizado pela PM na sequência e levado a uma delegacia onde acabou autuado por racismo e apologia ao nazismo.

Ele foi interrogado e falou que o veículo é de sua propriedade. E que ele mesmo encomendou e colou os adesivos no veículo. Que ele teria sido avisado por familiares que teria problemas com relação ao adesivo. Mesmo assim, ele decidiu deixar os adesivos no veículo. Adriel Alves, delegado responsável pelo caso

Ele deve passar por audiência de custódia hoje. À reportagem, o delegado Adriel Alves disse que ele confirmou que colou os adesivos, mas não soube dar uma justificativa para isso.

O idoso não teve a sua identidade revelada. O texto será atualizado em caso de manifestação da sua defesa.

A apologia ao nazismo é crime no Brasil e está prevista na Lei nº 7.716/1989, a Lei do Racismo, que é inafiançável. O texto criminaliza a fabricação, divulgação ou veiculação de símbolos associados ao regime nazista, como a suástica, quando há finalidade de promover essa ideologia.