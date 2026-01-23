SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma empresária foi abandonada em uma rua em Caldas Novas (GO) na manhã desta sexta-feira (23) após ser sequestrada por um grupo de criminosos.

Fatima Pires, 62, foi abordada quando chegava no centro esportivo do qual é proprietária. Por volta das 8h, imagens das câmeras de segurança mostram um carro branco parado no estabelecimento, enquanto dois suspeitos arrastam a mulher e a colocam dentro do veículo -conduzido por uma terceira pessoa.

Mulher tinha ido à padaria quando foi seguida pela quadrilha. À TV Anhanguera, o tenente-coronel Marcelo Dias Mendonça, da Polícia Militar, informou que os sequestradores acompanharam o trajeto da vítima, que tentou resistir ao máximo ser levada por eles.

Fátima disse à polícia que transferiu R$ 26 mil ao grupo. Enquanto o carro trafegava por alguns bairros da cidade, a empresária teria realizado transferências via Pix, sob forte ameaça de ser morta e ter os dedos cortados, relatou aos policiais.

Com a impossibilidade de que mais dinheiro fosse transferido, suspeitos abandonaram a mulher em rua de um bairro afastado. Ela foi resgatada pela polícia com algumas escoriações no pescoço, que teriam sido feitas por uma faca. Fátima também diz ter sido ameaçada com uma arma de fogo - que investigadores apuram se é verdadeira ou um simulacro.

A Polícia Civil informou que cinco suspeitos já foram detidos. Três deles -dois adultos e um adolescente- realizaram o rapto da vítima, enquanto os outros dois investigados eram o dono da conta bancária e a companheira dele, que ajudaria na pulverização do montante.

Investigação continua para saber se há outros envolvidos no crime. O valor transferido também foi bloqueado e restituído à empresária, segundo a corporação.

Os investigados não tiveram a identidade divulgada, por isso a reportagem não pôde localizar suas defesas. O espaço segue aberto para manifestação.