A prefeitura da capital paulista disponibilizou nesta sexta-feira (23) a programação dos blocos do carnaval de rua de 2026.Também é possível encontrar os blocos mais próximos, quando a busca é feita por celular.

A programação tem mais de 600 blocos de rua e será atualizada durante o período carnavalesco. Como é próprio da dinâmica do Carnaval de Rua, podem ocorrer ajustes, alterações de itinerário ou cancelamentos, que são incorporados à plataforma à medida que as informações são validadas, garantindo transparência e dados sempre atualizados ao público, disse a prefeitura em nota.

A administração municipal também implantará totens pela cidade que permitirão a consulta direta às informações dos blocos por meio de QR Code.

