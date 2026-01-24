SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A paisagem do Rio de Janeiro está mais colorida desde o último dia 7, quando três araras-canindé (Ara ararauna) ganharam a chance de voar pela cidade. O fato é inédito em mais de 200 anos: o último registro da espécie em vida livre no município data de 1818, ainda no período colonial.

Fernanda, Fátima e Sueli, como as aves são apelidadas, haviam sido transferidas ao Parque Nacional da Tijuca em junho de 2025 e foram soltas após sete meses de aclimatação em um viveiro construído especialmente para elas. O macho Selton, que também foi levado ao local, só deve ser liberado depois de terminar de trocar suas penas.

Os nomes são inspirados na atriz Fernanda Torres e no ator Selton Mello, além das protagonistas do seriado "Tapas & Beijos", Fátima e Sueli, interpretadas por Torres e Andrea Beltrão.

Cada arara está identificada com colar, anilha nas patas e microchip. O projeto Refauna, que liderou a reintrodução da espécie na capital fluminense, incentiva os moradores a enviarem fotos e vídeos das aves pela cidade, para que os pesquisadores possam acompanhar seus deslocamentos e hábitos na natureza.

Entretanto, os biólogos pedem que a população não interaja com os animais. Durante o período de adaptação, que contou com apoio do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), o quarteto foi treinado para evitar a presença humana e ganhar autonomia. As aves também passaram por uma transição alimentar, para reconhecer os frutos nativos da mata da Tijuca.

Lara Renzeti, bióloga do Refauna e coordenadora do projeto de reintrodução, diz à Folha que existe a possibilidade de algumas araras serem recapturadas e reavaliadas, caso seja identificado risco à saúde das aves, o que seria normal no processo de soltura.

"São muitas habilidades novas que elas ainda precisam aprender para sobreviver, que não são totalmente replicáveis dentro do recinto de aclimatação", afirma. "Elas só vão conhecer a floresta estando nela. Por isso, nós precisamos acompanhá-las para identificar em que pontos elas estão se saindo bem e em quais outros precisam de mais ajuda."

Viviane Lasmar, chefe do parque da Tijuca, conta que foi feita uma campanha de comunicação nas redes sociais para ensinar o que os moradores próximos devem fazer ao avistar ou encontrar uma arara.

Também foi disponibilizado um número de WhatsApp (21 96974-4752) para receber denúncias e relatos, e Renzeti diz que a sociedade já colabora nesse canal.

"O apoio dessas pessoas tem sido fundamental para o monitoramento na fase inicial, e percebemos que a população está interessada em proteger as araras. Será necessário fortalecer essa rede de guardiões para que novas solturas possam acontecer", afirma a bióloga.

Nos primeiros dias após a soltura, as araras puderam se alimentar em uma plataforma instalada em árvores do parque, com ração e frutas, para ajudar no início da transição. Agora, Renzeti conta que a fase de suplementação já foi encerrada.

As aves viviam anteriormente no parque Três Pescadores, em Aparecida (SP), e haviam sido resgatadas em operações de apreensão de posse ilegal de fauna. Elas passaram por uma bateria de exames e testes de doenças até serem consideradas aptas para a transferência.

O Refauna planeja reintroduzir 50 araras-canindé ao longo de cinco anos, e há a expectativa de novas aves chegarem à Tijuca em 2026.

"Já temos dois casais em uma instituição parceira que foram considerados aptos tanto sob o ponto de vista comportamental quanto o sanitário. Um terceiro casal está passando agora pela avaliação sanitária, e nos próximos meses saberemos se o novo grupo virá com quatro ou com seis indivíduos", diz Renzeti.

Além de enriquecer a biodiversidade, a reintrodução da espécie traz outros benefícios para a natureza. Essas aves têm um papel importante na dispersão de sementes de árvores nativas e são as únicas capazes de espalhar diversas espécies de plantas.

Lasmar, chefe do parque da Tijuca, afirma que o retorno das araras é um avanço para a mata atlântica, o bioma mais desmatado do país. "O mesmo ser humano que, ao longo do tempo, não soube conviver com os animais que habitavam as florestas, e que também os caçou, é capaz de mudar esse comportamento e trabalhar pela recuperação e preservação desses bichos", avalia.

"É mais uma prova de que o parque, mesmo com toda a pressão urbana que nos cerca, se mantém preservado e com capacidade de oferecer os recursos que essas aves precisam: frutos, árvores que podem servir de ninho, uma floresta que abriga e protege, água potável e a perspectiva delas tentarem estabelecer uma população viável aqui dentro."