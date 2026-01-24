SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento, vinculada ao Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, abriu as inscrições abertas para o vestibular de medicina. O processo seletivo marca a estreia da instituição na formação médica de graduação.

As inscrições devem ser realizadas no site da Fundação Vunesp, responsável pela organização e aplicação da prova, até segunda-feira (26).

Serão 60 vagas para a primeira turma de medicina da faculdade. Segundo o edital do vestibular, 42 vagas serão preenchidas por meio da prova presencial.

Além da prova presencial, outras 18 vagas serão destinadas a candidatos que optarem por utilizar a nota do Enem das edições de 2023 a 2025.

Na modalidade de acesso por prova presencial, a avaliação será composta por 40 itens de múltipla escolha distribuídos nas áreas de língua portuguesa (10), matemática (10), geografia (5), história (5), inglês (5) e física (5).

Além disso, a prova presencial também terá oito questões dissertativas, sendo quatro de química e quatro de biologia, e uma redação. Ao todo, o candidato deverá completar a avaliação em quatro horas.

Além de Porto Alegre, o processo seletivo será aplicado nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Rio de Janeiro e São Paulo.

Na modalidade via nota do Enem, os participantes precisarão ter média mínima de 730 pontos e não podem ter zerado a redação.

Já a prova será realizada no dia 22 de fevereiro, das 14h às 19h. O resultado do processo seletivo será divulgado em 19 de março.

Calendário vestibular Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento

Período de inscrições: até 26 de janeiro

Aplicação da prova presencial: 22 de fevereiro

Divulgação do resultado (prova e Enem): 19 de março

Tags:

RS