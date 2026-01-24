SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma semana de frio e chuva, o tempo em São Paulo já deve começar a mudar neste sábado (24), com a média dos termômetros na cidade marcando de 17°C a 26°C ao longo do dia.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o dia começa com céu encoberto e possibilidade de chuva isolada, mas a chance maior de precipitação ocorre à tarde.

A população só deve voltar a ver o tempo aberto e ensolarado a partir de segunda-feira (26), de acordo com a empresa Climatempo, mas com novas pancadas de chuva ao longo da semana.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) tem aviso de chuvas intensas desde a manhã de sexta-feira (23) e até o fim deste sábado para a região do Vale do Paraíba e de parte do litoral norte de São Paulo, a partir de São Sebastião.

A área sob o aviso, que prevê chuvas de até 100 milímetros ao longo do dia e ventos entre 60 km/h e 100 km/h, abrange todo o estado do Rio de Janeiro, a maior parte de Minas Gerais e o sul do Espírito Santo. Também passa pelo Centro-Oeste do país e segue até o Norte, no Acre, passando pelo Amazonas, e ao Nordeste, até o Piauí.