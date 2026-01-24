SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Quem vem para São Paulo, jamais se esquece; não tem intervalo, tudo depressa acontece", compôs Itamar Assumpção em 1993 sem imaginar que, trinta anos mais tarde, a cidade tentaria levar o verso ao pé da letra, com uma agenda de lazer que parece se renovar sem parar. Toda semana há um novo bar a ser descoberto, um restaurante que "é só uma portinha" e uma exposição imersiva imperdível.

Com tantas opções, a curadoria de gastronomia, cultura e lazer se fortaleceu nas redes sociais. Diversos canais passaram a mapear o que acontece na cidade, além de oferecer novos olhares sobre atrações menos conhecidas (ou esquecidas), e ajudar o público a escolher o que fazer.

"Eu sei que São Paulo é inesgotável porque, desde 2017, nós visitamos lugares todos os dias e não conhecemos tudo, nem nunca vamos conhecer", conta Eduardo Feltrin, que criou o Turistando SP ao lado da namorada, Carolina Barduk.

O perfil conta hoje com 1,2 milhão de seguidores no Instagram e foi criado visando reunir todo tipo de lazer, de restaurantes a exposições. No início, eram os amigos que indicavam lugares, mas logo os seguidores passaram a enviar sugestões. "As pessoas viam um lugar novo e nos mandavam, porque queriam saber nossa opinião e os preços, algo que sempre divulgamos."

Hoje, os próprios estabelecimentos entram em contato em busca de divulgação e parcerias. "Buscamos opções que fazem sentido para os quadros que temos no canal, mas também gostamos de conhecer locais que nos convidam. Precisa ter um equilíbrio", acrescenta Carolina. Tudo que é divulgado passa pelo crivo da dupla. "Não é porque nos convidam ou querem pagar uma divulgação que nós postamos. É um lugar que eu recomendaria a um amigo? Se sim, divulgamos", diz Eduardo.

O fator novidade é um grande diferencial na curadoria de lazer e o casal conta que sempre reorganiza a agenda para não perder lançamentos. "São Paulo não para e, quando abre um novo restaurante, temos que ir logo. Além dos lançamentos, às vezes há um novo olhar sobre algo que sempre esteve ali. A Liberdade, por exemplo. Não é algo novo, mas hoje em dia é um sucesso com a fama dos doramas e animes".

Para Miguel Garcia, idealizador do São Paulo City, é essa diversidade cultural e o grande número de habitantes que torna a cidade um lugar com novidade toda hora. "As pessoas aqui estão buscando coisas diferentes mesmo, então surgem oportunidades de novos negócios e mercados o tempo todo."

Garcia é pioneiro na curadoria da metrópole: o canal foi criado em 2013, quando ele voltou ao Brasil após morar no exterior por quatro anos e perceber o potencial de lazer de São Paulo. Hoje, são 500 mil seguidores. "Eu ainda exploro bastante para descobrir novos lugares. Tiro alguns dias da semana para me perder realmente e descobrir portinhas. É exatamente isso que gera um conteúdo diferente, na minha opinião."

CULTURA EM DESTAQUE

Alana Carvalho é idealizadora do Viva Mais Cultura, criado em 2014 com o objetivo de oferecer informações de qualidade sobre a cultura e história de São Paulo e motivar as pessoas a conhecerem mais a cidade. "Sempre gostei de exposições e queria um jeito mais rápido de saber o que tinha na cidade. Eu esperava o Guia da Folha chegar na sexta-feira, mas e se eu quisesse algo para fazer na terça?", diz.

Ela conta que no início o trabalho era uma busca "de formiguinha". "Nós temos eventos grandes que obviamente vão chegar até o público, como a Bienal, mas há muitas coisas menores e interessantes. Aqueles lugares que tem um charme e não são conhecidos", afirma ela. "Adoro andar para cima e para baixo e descobrir lugares que viram conteúdo. Às vezes, uma loja de antiguidade já vira algo muito legal."

O perfil também recebe sugestões de novos estabelecimentos e exposições, mas a decisão passa por apuração. "Tem que ter um olhar minucioso e controlar a expectativa. Visitar, pesquisar e entender se é tudo aquilo".

Para Alana, aproveitar São Paulo também passa por saber escolher. "Sempre há algo novo e temos que aprender a lidar com o FOMO [Fear of Missing Out ou medo de estar perdendo algo], porque não dá para fazer tudo. As redes sociais têm tantos vídeos com adjetivos e superlativos, mas você precisa ir mesmo naquele novo restaurante que acabou de abrir e tem fila de 3 horas?".

Outro perfil voltado à cultura é o Fizemos um Rolê, criado em 2018 pelo casal Gabriela Almeida e Cesar Antonio. "Nosso propósito sempre foi estar na cidade e valorizar espaços e, com o tempo, nos vimos cada vez mais como facilitadores da cultura em São Paulo", conta Gabriela.

Segundo ela, a curadoria cultural exige mais busca ativa. "Nós não recebemos tantos convites e precisamos descobrir lugares. Restaurantes nós recebemos, mas só visitamos aqueles que também seguem a gastronomia cultural", explica. Hoje, o perfil tem 480 mil seguidores.

Além de circular pela cidade, o casal acompanha blogs e perfis pessoais. "Tem pessoas que gostam de São Paulo e por passearem despretensiosamente são bons curadores para nós."