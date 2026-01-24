SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Emerson Teixeira Muniz, conhecido como MC Tuto, 25, foi preso na madrugada deste sábado (24) após atropelar um pedestre com um Porsche durante a gravação de um videoclipe, em Barueri, na Grande São Paulo.

A vítima está internada em estado grave com diversas fraturas.

A Folha de S.Paulo tentou contato com o advogado MC Tuto por telefone, mas não houve resposta até a publicação deste texto.

O atropelamento ocorreu por volta de 1 hora, segundo o boletim de ocorrência, na avenida Guilherme Perereca Guglielmo, no centro de Barueri, em frente ao ginásio José Correa.

O MC Tuto estava no local com sua equipe, composta por assessores, fotógrafo, videomaker, além de figurantes.

A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada para atender a ocorrência e encontrou a vítima, identificada como Gabriel Luiz Berrelhas Alves, 20, sendo atendida pelo resgate. Ele foi levado para o Hospital Sameb Central em estado grave. No registro policial consta que ele tinha fratura nas duas pernas, nas costelas e fissuras no crânio.

Segundo a corporação que registrou na ocorrência, no local onde o MC Tuto estava gravando o videoclipe com a Porsche não é permitida a circulação de veículos, somente com a permissão do Departamento Municipal de Trânsito, que não foi solicita pelo cantor.

Na delegacia, durante interrogatório, o MC afirmou que estava dirigindo a Porsche com uma câmera acoplada no capô. Disse que ia iniciar a segunda volta ao redor da praça quando sentiu um impacto. Ao descer do veículo, percebeu que havia atropelado um rapaz. Ele afirmou que estava a cerca de 30 km/h.

O delegado Leonardo Rocha Vieira decretou a prisão em flagrante ressaltando que o MC estava "em velocidade absolutamente incompatível com a via", dirigindo em local sem as devidas autorizações e assumiu o risco de matar alguém com sua conduta. O delegado representou pela conversão da prisão em preventiva (sem prazo), que foi decretada em audiência de custódia ocorrida nesse sábado, de acordo com o Tribunal de Justiça.

Foram solicitados exames periciais ao IC (Instituto de Criminalística) e ao IML (Instituto Médico Legal) e o caso foi registrado como tentativa de homicídio e localização/apreensão de veículo na Delegacia Sede de Barueri, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).