RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Bloco Chá da Alice desfilou na manhã deste sábado (24), no centro do Rio de Janeiro, sob chuva fina. Ele abriu oficialmente o carnaval de rua na cidade, com concentração e saída pela rua Primeiro de Março.

Apesar da chuva, os foliões não desanimaram e dançavam em grupos. Inspirado no universo de "Alice no País das Maravilhas", o Chá da Alice reúne diferentes ritmos e gerações.

Entre os foliões, a fantasia é parte essencial da experiência. A web designer Helena Gomes, 39, contou que escolheu o bloco por causa do amigo. "Eu vim por causa dele, porque ele já tinha a fantasia de Chapeleiro Maluco", disse, ao lado de Vinícius Mesquita, 45.

Vinícius disse que aproveitou uma fantasia antiga. "Comprei essa fantasia para o Halloween e, quando vi o Chá da Alice, achei tudo a ver. Na verdade, dei uma reduzida, porque senão fica muito calor", explicou.

"A previsão do tempo estava ruim, hoje de manhã mudou e dizia que não ia chover, mas errou. Está chovendo, mas está tudo ótimo", acrescentou Vinícius.

As amigas Laura Sampaio e Raíssa Gomes, ambas de 20 anos, estão passando o carnaval com a família pela primeira vez no Rio. Moradoras de São Paulo, elas usavam saias coloridas e confetes nos rostos. "A gente veio dançar, está bem animado, estou gostando", disse Laura, estudante de psicologia.

Neste ano, o desfile prestou homenagem à cantora Preta Gil, que morreu em julho do ano passado em decorrência de um câncer colorretal. O cortejo começou ao som de músicas que marcaram a carreira da artista, abrindo com Sinais de Fogo (2003), um de seus primeiros sucessos.

Mais de 70 blocos já haviam tomado as ruas do Rio de Janeiro no primeiro fim de semana do ano, abrindo o calendário não oficial do Carnaval carioca. A programação completa pode ser vista aqui.