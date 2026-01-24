SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos duas companhias aéreas cancelaram ou atrasaram voos do aeroporto internacional de Guarulhos para os Estados Unidos, por causa de uma nevasca que começou a atingir ao menos 14 estados norte-americanos nesta sexta-feira (23). Embarques para o Brasil também foram impactados.

Sem citar quantidade de decolagens prejudicadas, a Latam disse que voos para Nova York e Boston, e os que viriam dessas cidades para o aeroporto da Grande São Paulo, estão cancelados ou poderão sofrer atrasos, entre este sábado (24) e segunda-feira (26).

"A situação é totalmente alheia ao controle da companhia", afirma a Latam, que tem parceria com a norte-americana Delta Airlines em voos para os EUA.

A empresa afirma que está oferecendo toda a assistência prevista na legislação aos passageiros impactados, que podem consultar o status do voo e realizar a remarcação do bilhete ou solicitar o seu reembolso, de forma gratuita pela internet

O painel de embarques do aeroporto de Guarulhos informa o cancelamento de um voo da United Airlines para o Washington. O embarque estava previsto para às 22h25 deste sábado (24).

À Folha, a United disse que a empresa desde sexta-feira se prepara para frio, chuva congelante e neve em suas estruturas em Houston, Chicago, Washington Dulles e Newark.

"A United cancelou alguns voos a partir da noite de sexta-feira em locais com as piores condições climáticas. Essas alterações de horários garantirão que as aeronaves e as tripulações estejam na melhor posição possível quando o mau tempo passar", diz trecho da nota enviada à reportagem.

Voos da Latam e da Delta, programados para decolar às 21h e 22h50, estavam com status de confirmado ou com check-in marcado no aeroporto de Guarulhos na publicação desta reportagem.

A Azul, que mantém voos para Flórida, a partir do aeroporto de Viracopos, em Campinas, diz que suas operações não foram impactadas.

Também em nota, a RioGaleão, responsável pela gestão do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, afirmou que não houve cancelamentos em voos para os EUA. O mesmo ocorre em Recife, que têm operações para a Flórida.

Mais de 9.000 voos foram cancelados nos Estados Unidos neste fim de semana, de acordo com o Flight Aware, um site de rastreamento aéreo.

O diretor do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA, Ken Graham, disse que "esta é uma tempestade perigosa", e afirmou que deve afetar quase 200 milhões de pessoas até segunda-feira.

Neste domingo (25), de 10 a 20 centímetros de neve devem cair sobre a capital, Washington, além de Baltimore, Nova York e Boston.