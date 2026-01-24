MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Um cantor de pagode morreu após ser baleado durante um assalto na noite de sexta-feira (23), no bairro do Cachambi, na zona norte do Rio de Janeiro. Leonardo Fonseca Pereira de Souza, 38, conhecido como Leozinho, chegou a ser socorrido e levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados para atender a uma ocorrência de roubo na rua Basílio de Brito. Quando os policiais chegaram ao local, a vítima já havia sido socorrida por pessoas que estavam no local.

Leozinho foi encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, após ser atingido por um disparo de arma de fogo. A direção do hospital informou que, apesar do atendimento prestado, o paciente não resistiu e morreu na unidade.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 23ª DP e encaminhado à DHC (Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que ficará responsável pela investigação. Não há, até a publicação, informações sobre prisões relacionadas ao caso.