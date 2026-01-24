SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma forte chuva que atinge a região de Minas Gerais desde sexta-feira (24) fez rios transbordarem, derrubou árvores e deixou desabrigados em diversos municípios do estado.

Os bombeiros divulgaram que foram acionados para 48 ocorrências de queda de árvores no estado nas últimas 24 horas. Outras 10 árvores caíram sobre imóveis, enquanto uma queda foi sobre um veículo. Os dados foram contabilizados entre às 06h de ontem e 06h de hoje.

Ontem, o governador informou que mais de 160 municípios mineiros estavam em risco devido à previsão de chuva forte. Segundo Romeu Zema (Novo), os volumes de chuva previstos pela Defesa Civil estadual são altos e podem provocar enxurradas e deslizamentos. Ele declarou que as autoridades estão mobilizadas e prontas para agir em caso de emergências.

A previsão para hoje no estado é de tempo instável com possibilidade de tempestades isoladas ao longo do dia. Conforme a Defesa Civil, os maiores acumulados de chuva devem ser na região noroeste, central, região metropolitana de Belo Horizonte e norte do Triângulo Mineiro, com precipitação em torno de 40 milímetros. Na região oeste mineira, a chuva pode passar dos 50mm.

Não há informações de mortes nas ocorrências.

Formiga

Em Formiga houve deslizamentos, desmoronamentos, colapsos estruturais, inundações e alagamentos. Também houve quedas de árvores, danos em pontes e prejuízos à infraestrutura urbana. Segundo a prefeitura, milhares de moradores de diferentes regiões da cidade foram afetados. Os acionamentos dos bombeiros ocorrem desde a manhã de ontem (23).

Levantamento preliminar da prefeitura indica que cerca de 8.418 pessoas foram afetadas. Dados iniciais também indicam que há 16 desalojados, nenhum óbito e mais de 30 ocorrências foram atendidas pelos bombeiros.

Algumas famílias ficaram ilhadas, de acordo com os bombeiros. A Defesa Civil local também atuou em apoio aos bombeiros.

Prefeitura de Formiga disse que o município foi atingido ontem por um evento pluviométrico extremo, o maior registrado nos últimos 26 anos. Foram 211 milímetros de chuva em menos de 24 horas o que, segundo a gestão municipal, é um volume considerado atípico e muito superior aos observados em anos anteriores.

Administração municipal informou que segue acompanhando a situação. Eles orientaram a população a evitar áreas de risco.

Pedra do Indaiá

No município de Pedra do Indaiá, um rio local transbordou e ficou cerca de 1,5 metro de altura na noite de ontem. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender ocorrências de salvamento de pessoas ilhadas em razão de inundações, alagamentos e enxurradas.

Populares pediram ajuda dos bombeiros durante a realização de uma rota feita pelas equipes. Cerca de 50 residências foram afetadas.

Prefeitura divulgou que doações estão sendo recolhidas no Velório Municipal da cidade. Elas serão distribuídas de acordo com a necessidade de cada pessoa, informou a gestão local.

Várzea da Palma

Bombeiros foram acionados para analisarem o risco de alagamento e deslizamento em casas no bairro Pedra Grande, no município. Uma das residências tinha risco de desabamento e foi evacuada e isolada na manhã de hoje. Segundo a prefeitura, choveu 110 milímetros em cerca de três horas.

Prefeitura informou que os alagamentos devido às fortes chuvas atingiram casas e causaram prejuízos materiais. Algumas famílias estão desalojadas. A gestão municipal não divulgou o número de atingidos, mas disse estar prestando apoio às famílias com atendimentos, vistorias e ações emergenciais.

Administração municipal disse ter acionado a Defesa Civil estadual para o envio de ajuda emergencial para a região. Eles também comunicaram que estão fazendo um decreto de emergência e solicitaram o envio de doações para a população.

Outros municípios

Em Poços de Caldas, as chuvas intensas ontem provocaram alagamentos e fizeram um muro cair sobre uma casa no bairro São Jorge. A residência atingida foi vistoriada e interditada pela Defesa Civil. Já a família, com quatro membros, que morava no local foi encaminhada para ser atendida pelo serviço social do município.

Também ontem, em Sete Lagoas, 11 pessoas ficaram desabrigadas em razão das chuvas. Um imóvel foi atingido por alagamento no bairro Itapuã, enquanto outra casa apresentou trincas e rachaduras no bairro Jardim Arizona. Além disso, uma árvore de grande porte também caiu e houve a erosão de uma escadaria na cidade.

Pessoas ilhadas em suas casas na cidade de Mariana estão sendo resgatadas nesta tarde. Segundo os bombeiros, cinco moradores de uma residência estão presos na residência em razão de alagamento provocado pelas chuvas intensas que atingem o município. A corporação disse acreditar que mais pessoas devem estar na mesma situação.