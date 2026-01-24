SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Preso após atropelar um jovem durante a gravação de um videoclipe em Barueri (SP), MC Tuto, de 23 anos, construiu carreira no funk com músicas de grande alcance nas plataformas de streaming e forte presença nas redes sociais.

Emerson Teixeira Muniz foi criado em Ermelino Matarazzo, na Zona Leste de São Paulo. Nascido em 9 de julho de 2000, relatou que sonhava em ser jogador de futebol, plano abandonado com o início da carreira artística ainda jovem.

A música "Barbie" se tornou o principal marco da carreira. A canção ultrapassou 285 milhões de reproduções no Spotify, segundo dados divulgados pela própria plataforma.

A carreira ganhou escala com uma sequência de faixas que alcançaram grande circulação no funk. Entre as mais conhecidas, estão "Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim", "Do Job", "Mó Fita", "Set Nino Abravanel" e "Olá Mercedes".

No Spotify, o artista soma cerca de 12,8 milhões de ouvintes mensais. Em janeiro de 2026, ele figurava entre os mais ouvidos do país, mantendo posição de destaque nos rankings da plataforma, segundo dados divulgados pela Universal Music Brasil.

O artista reúne cerca de 4,7 milhões de seguidores no Instagram e mantém atuação como criador de conteúdo. No YouTube, seus vídeos e clipes somam milhões de visualizações, segundo dados públicos das plataformas.

Em janeiro de 2026, MC Tuto também passou a atuar como empresário no funk. Ele iniciou o agenciamento de novos artistas por meio da produtora GR6, ampliando sua presença no mercado.

Indicação ao Grammy

Em setembro de 2025, MC Tuto recebeu a primeira indicação da carreira ao Grammy Latino. Ele concorreu na categoria Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa com a música "Barbie", lançada em parceria com o DJ Glenner.

A indicação colocou o artista ao lado de nomes de diferentes gêneros da música brasileira. De acordo com o The Music Journal Brazil, concorreram na mesma categoria BK, Evinha, Djonga, Milton Nascimento, Liniker, MC Hariel e Gilberto Gil.

Em dezembro do mesmo ano, MC Tuto assinou contrato com a Universal Music Brasil. A informação foi divulgada pela própria gravadora, que anunciou uma nova fase da carreira com foco na ampliação da distribuição e da presença internacional.

Na ocasião, a Universal Music Brasil informou que o artista já havia alcançado o Top 1 Brasil no Spotify e ingressado no Top 25 Global. A gravadora também destacou a participação dele no projeto "The Box Medley Funk 2".

O atropelamento

O atropelamento aconteceu na madrugada de hoje, durante a gravação de um clipe musical em Barueri. MC Tuto dirigia um Porsche 911 Carrera GTS avaliado em R$ 1 milhão, em uma área restrita a pedestres, sem autorização do órgão de trânsito municipal.

A vítima, Gabriel Luiz Berrelhas Alves, 20, foi atingida na parte frontal do veículo e ficou gravemente ferida. O jovem foi socorrido e levado ao Hospital Sameb Central, onde permanece internado com fraturas e trauma no crânio.

O delegado responsável pelo caso indiciou MC Tuto por tentativa de homicídio qualificado. O inquérito aponta que o cantor assumiu o risco ao dirigir em local proibido, à noite, durante a gravação, e destaca perigo comum e dificuldade de defesa da vítima.

A advogada da família da vítima afirma que a mãe do jovem está muito abalada e aguarda informações do hospital. Gabriel está internado em estado grave, realizando exames e aguardando procedimento cirúrgico, segundo boletim médico divulgado pelo hospital.

A defesa afirma que o artista é primário, tem residência fixa e sempre se colocou à disposição da Justiça. Em nota, os advogados informaram que ele compareceu à audiência de custódia, apresentou esclarecimentos ao juízo e que não haveria, até o momento, indicação concreta de risco ao regular andamento do processo.

Os advogados também destacam que o caso está em fase de apuração e que não há condenação. A defesa afirma que o artista vem colaborando com as investigações, pede a observância do princípio constitucional da presunção de inocência e manifesta solidariedade à vítima, desejando pronta recuperação.