SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Emerson Teixeira Muniz, conhecido como MC Tuto, 25, fez fama na música com o funk paulista. Um de seus hits mais conhecido é o "Barbie". A música fala de estilo de vida de luxo, ostentação e a estética das mulheres que frequentam o cenário das festas e os chamados fluxos.
MC Tuto foi preso na madrugada deste sábado (24) depois de atropelar um jovem de 20 anos com um Porsche, enquanto gravava um videoclipe em local proibido, no centro de Barueri, na Grande São Paulo.
O artista acumula 4,7 milhões de seguidores no Instagram. Paulistano da zona leste, foi indicado ao Grammy Latino em 2025 na categoria Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa, com "Barbie". Liniker saiu vencedora na categoria.
O delegado Leonardo Rocha Vieira decretou prisão em flagrante, que foi convertida para preventiva (sem prazo) durante a audiência de custódia, de acordo com o Tribunal de Justiça.
A vítima está internada em estado grave com diversas fraturas.
O atropelamento ocorreu por volta de 1h, segundo o boletim de ocorrência, na avenida Guilherme Perereca Guglielmo, no centro de Barueri, em frente ao ginásio José Correa.
O MC Tuto estava no local com sua equipe, composta por assessores, fotógrafo, videomaker, além de figurantes.
A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada para atender a ocorrência e encontrou a vítima, identificada como Gabriel Luiz Berrelhas Alves, 20, sendo atendida pelo resgate. Ele foi levado para o Hospital Sameb Central em estado grave. No registro policial consta que ele tinha fratura nas duas pernas, nas costelas e fissuras no crânio.
Segundo a corporação, no local onde o MC Tuto estava gravando o videoclipe com o Porsche a circulação de veículos precisa ser autorizada pelo, Departamento Municipal de Trânsito, que não foi acionada pelo cantor.
Na delegacia, durante interrogatório, o MC Tuto afirmou que estava dirigindo o Porsche com uma câmera acoplada no capô. Disse que ia iniciar a segunda volta ao redor da praça quando sentiu um impacto. Ao descer do veículo, percebeu que havia atropelado um rapaz. Ele afirmou que estava a cerca de 30 km/h.
O delegado decretou a prisão em flagrante ressaltando que o MC estava "em velocidade absolutamente incompatível com a via", dirigindo em local sem as devidas autorizações e assumiu o risco de matar alguém com sua conduta.
Foram solicitados exames periciais ao IC (Instituto de Criminalística) e ao IML (Instituto Médico Legal) e o caso foi registrado como tentativa de homicídio e localização/apreensão de veículo na Delegacia Sede de Barueri, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).
A defesa do cantor, por meio de nota nas redes sociais, afirmou que tomará as medidas processuais cabíveis.
O advogado José Estevam Macedo Lima afirmou que o artista lamenta o acidente e se solidariza com a vítima e seus familiares.