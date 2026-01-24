SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar prendeu na manhã deste sábado (24) um homem suspeito de ter matado a arquiteta Fernanda Silveira Andrade, 29, em outubro do ano passado. Na sequência, ele mostrou onde o corpo estava enterrado.

O homem, que não teve o nome informado, tinha mandado de prisão em aberto e era procurado pela Justiça.

Ele, também de acordo com a polícia, era um ex-namorado de Fernanda e já a teria agredido. Segundo a PM, a família já havia relatado ameaças sofridas pela vítima.

A arquiteta estava sem dar notícias desde o início de outubro, quando havia voltado de uma viagem a Guarujá, no litoral paulista. Ela teria desaparecido em Parelheiros, no extremo sul de São Paulo, onde seu corpo foi encontrado neste sábado.

A vítima morava em São Paulo e sua família é em Bragança Paulista no interior de São Paulo.

A prisão ocorreu após uma denúncia de que o suspeito estava em uma casa em Engenheiro Marsilac, também no extremo sul paulistano, onde ele estava.

Conforme as informações da PM, em entrevista preliminar, o capturado afirmou ter cometido o feminicídio e a ocultação do cadáver.

Na sequência, afirma, o suspeito conduziu os policiais militares até um segundo endereço, em uma área de mata de difícil acesso, situado nas proximidades da avenida Sérgio Landulfo Furtado, em Parelheiros.

"Os policiais militares realizaram diligências no local indicado pelo detido e confirmaram a existência de um corpo. Diante da constatação, a área foi isolada para os trabalhos de perícia e posterior retirada do corpo", diz a PM em nota.

Não foi informado como a vítima foi morta. Os policiais militares, porém, aprenderam um revólver calibre .38 e 20 munições. A ocorrência será registrada pela Polícia Militar no 101º Distrito Policial.