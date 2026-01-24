SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma dupla invadiu um velório, atirou e ateou fogo em um caixão na madrugada deste sábado (24) no bairro Água Mineral, em Teresina, no Piauí.

O homem estava sendo velado na residência da família quando dois criminosos chegaram ao local em uma motocicleta preta. Segundo a Polícia Militar, os parentes falaram que os homens entraram na casa e dispararam diversas vezes contra o falecido, identificado como Adão Rodrigues, de 27 anos. A causa da morte não foi informada pelas autoridades.

Na sequência, os criminosos atearam fogo no caixão e fugiram. As chamas chegaram a atingir a estrutura da residência. Segundo o portal de notícias local GP1, Adão morreu em razão de uma infecção e ele tinha ligação com uma organização criminosa.

Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Eles orientaram os familiares a registrarem um boletim de ocorrência. Não há informações sobre quando haverá o novo velório de Adão.

Ninguém foi preso até o momento. Procurada, a assessoria da Polícia Civil do Piauí disse não ter informações sobre a ocorrência.