SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem suspeito de envolvimento no roubo à jornalista e colunista do UOL Maria Prata, esposa do apresentador Pedro Bial, foi preso neste sábado (24) no bairro do Campo Limpo, na zona sul da capital paulista.

Homem detido é suspeito de ajudar o criminoso que foi flagrado apontando a arma para a jornalista e a filha. Ele é apontado como o olheiro que repassou a informação das vítimas ao assaltante e auxiliou na prática do crime, segundo a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).

Polícia Civil chegou ao suspeito que foi preso após análise de imagens. Nos registros, a equipe identificou a motocicleta dele na cena do crime.

Roupas, um capacete e outros objetos de interesse da investigação foram apreendidos. As diligências seguem em andamento para prender o segundo envolvido, informou a pasta.

Assaltante que estava com a arma foi identificado pela polícia e é procurado. As autoridades irão pedir a prisão dele, informou Osvaldo Nico, secretário da segurança pública de São Paulo, ao Brasil Urgente (TV Bandeirantes).

Dupla suspeita tem passagens pela polícia. O homem preso hoje tem passagens por roubo e saiu da penitenciária recentemente, de acordo com Nico. O secretário não informou por qual crime o homem procurado já foi preso.

A reportagem tenta conta com a defesa do suspeito para pedido de posicionamento. O espaço está aberto para manifestação.

O caso

Maria Prata foi assaltada na quinta-feira (22), ao lado da filha de cinco anos, Dora. O crime ocorreu no bairro da Lapa, na zona oeste de São Paulo. "Hoje foi comigo. Essa imagem sem som que vemos repetidamente no feed: uma câmera de segurança, um motoqueiro de capacete e mochila de entregas, uma arma, alguém sendo assaltado na rua. Agora esse alguém era eu. Com minha caçula colada em mim. E com som, que não sai da minha cabeça", escreveu a jornalista nas redes sociais.

Ela disse que não estava com celular na mão, nem "dando bobeira num lugar perigoso". O assalto aconteceu após ela estacionar o carro em uma rua residencial "fofa, de casinhas geminadas, na Lapa" a 20 metros do local que ia.

O assaltante pediu o iPhone e a senha do aparelho, o que assustou a filha, apesar de ela não entender o que estava acontecendo. "Dora não viu a arma, não entendeu o que tava acontecendo por um motivo óbvio: ela sequer sabe que isso acontece".

Ela foi acolhida por amigos e pelo marido, Pedro Bial. "Entramos na casa, fomos acolhidas por muitos amigos. Entreguei Dora pro Pedro, que estava lá, e desabei longe dela. Só ali, pelas conversas, caras e perguntas, ela sentiu o baque. Chorou, ficou com medo, "quero ir pra casa, mamãe". Chegou polícia, depoimento. Horas de telefonemas cancelando tudo".

"São 4h da manhã, não consigo dormir. Minha cabeça é um replay sem fim de áudios e imagens de uma situação que ninguém deveria passar na vida. Nem eu, nem a Dora, nem aquele cara. Estamos bem, têm coisas muito piores, o pesadelo poderia ser outro. Mas a vida é mesmo um sopro. Um movimento errado e o desfecho poderia ser outro, como já foi com tanta gente", disse Maria Prata.