SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu cinco pessoas suspeitas de usar uma agência de publicidade em São Paulo para aplicar golpes em mulheres idosas que seriam usadas como modelos em falsas campanhas de divulgação de cosméticos. As prisões ocorreram na quarta-feira (21) em um escritório em Pinheiros, zona oeste da capital paulista.

Os criminosos, diz a polícia, usava a agência de publicidade e propaganda para atrair as idosas e prometiam um valor inicial de cachê por meio de um contrato fictício.

As vítimas eram recepcionadas na agência e participavam de sessão de fotos, por meio das quais a imagem de seus rostos eram captadas para serem posteriormente usadas em empréstimos bancários fraudulentos. Os dados das vítimas eram coletados por uma das falsas funcionárias.

Uma das mulheres fez denúncia à polícia depois de constatar um empréstimo de R$ 11 mil realizado sem seu conhecimento. Os agentes do 34º DP (Vila Sônia) foram até o endereço e encontraram uma estrutura organizada para o golpe, que contava com recepcionista, fotógrafo, maquiadora e produtor.

Os agentes localizaram mais de 30 contratos fraudulentos entre a empresa e as vítimas. A Polícia Civil suspeita que os golpistas já causaram um prejuízo superior a R$ 150 mil. Os materiais apreendidos no local foram encaminhados à perícia, entre eles máquinas de cartão, notebook, tablet entre outros.

Os envolvidos têm idade entre 22, 31, 33, 34 e 68 anos e foram presos em flagrante por associação criminosa e estelionato no 34º Distrito Policial (Morumbi).