SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso na tarde deste sábado (24) por suspeita de gravar imagens íntimas de mulheres, sem consentimento, na Feira de Artesanatos do Eldorado, em Contagem (MG). O homem escondia o celular em um caderno para fazer os registros.

Responsável pela feira informou à Guarda Civil que o homem estava com o celular escondido em um caderno para captar imagens de frequentadoras do local. Ele foi encontrado após diligências e também foi localizado o aparelho celular, dentro do caderno, o que permitia a captação de forma discreta.

Registros das vítimas foram encontrados no celular. Segundo a Guarda Civil, o homem -que não teve a identidade revelada- admitiu fazer as gravações sem permissão das vítimas. Ele ainda relatou que vendia as imagens em uma plataforma digital.

Homem foi preso em flagrante por registro não autorizado da intimidade sexual. O celular foi apreendido e o suspeito encaminhado à Delegacia de Contagem para as providências legais cabíveis.

Guarda Civil de Contagem disse ter como compromisso a proteção da dignidade, da segurança e do respeito às pessoas nos espaços públicos. "Atuamos de forma firme no combate a qualquer prática que viole direitos individuais."

A reportagem tenta contato com a Polícia Civil de Minas Gerais para saber se o homem segue preso. Como o nome dele não foi divulgado pelas autoridades, a reportagem não conseguiu localizá-lo para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.