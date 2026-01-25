SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O aniversário de 472 anos da cidade de São Paulo, neste domingo (25), deve começar com nebulosidade, mas o sol aparece entre nuvens, o que favorece a gradativa elevação das temperaturas no decorrer do dia.

Chuvas isoladas são esperadas, principalmente, entre o fim da tarde e o início da noite, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo. As temperaturas no dia devem registrar entre 18°C, miníma, e 26°C, máxima.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta possível queda de granizo durante as pancadas de chuva. O vento ao longo do dia deve ser fraco ou moderado. A umidade será de no mínimo 80%.

Na segunda (26), a elevação da temperatura deve seguir o mesmo ritmo de domingo, com o sol entre nuvens. Os termômetros devem variar entre mínimas de 19°C e máximas que podem chegar aos 27°C, enquanto os índices mínimos de umidade atingem valores próximos aos 45%.