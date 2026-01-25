Os explosivos foram colocados nos andares mais baixos do prédio, que ruiu em poucos segundos. A grande nuvem de poeira branca que subiu logo após a operação se dissipou quase por completo cerca de cinco minutos após a demolição.

Em razão do risco de projeção de detritos e materiais, além da vibração do próprio terreno devido à onda de choque causada pela implosão e do ruído intenso, a população pode acompanhar a operação a cerca de 300 metros de distância. Três sirenes foram ouvidas poucos minutos antes da queda do edifício, concluída sob os aplauso de populares que estavam no local.