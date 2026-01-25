SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar deteve, em Guarulhos, na Grande São Paulo, quatro homens com cerca de 2.442 canetas emagrecedoras contrabandeadas do Paraguai e proibidas no Brasil pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O valor do medicamento está estimado em R$ 1 milhão.

O caso ocorreu na rua da Aviação, na vila Itapegica, por volta das 22h, na sexta-feira (23).

A PM flagrou os homens transferindo mercadorias de um carro para o caminhão, que estava estacionado na via.

Ao fazer a abordagem, os agentes encontraram, além dos medicamentos, 516 celulares de diversas marcas e modelos, 51 televisores, 1.200 telas de celulares, 1.788 películas, 868 displays, 351 perfumes árabes, entre outros produtos sem notas fiscais. O valor estimado de toda a carga é de R$ 3 milhões, segundo a polícia.

Os materiais estavam sendo escondidos entre uma carga legal de mantas impermeabilizantes e seriam levados para João Pessoa, na Paraíba, de acordo com o caminhoneiro que transportaria a carga.

Os quatro homens foram levados para o 1° DP de Guarulhos, onde foram ouvidos e liberados. A carga ilegal ficou apreendida e a investigação continua, de acordo com o registro policial. O caso foi registrado como contrabando e crime contra a saúde pública.