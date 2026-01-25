SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial militar de 26 anos foi preso em flagrante na madrugada de sábado (24) após atirar em um motociclista e acertar um pedestre em operação contra pancadões no Capão Redondo, no extremo sul de São Paulo. O nome do policial não foi informado.

A Polícia Militar afirmou que apura possível falha operacional na atuação do agente.

O caso ocorreu na rua Póvoa de Varzim, por volta de 4h30, diz a PM, onde a corporação fazia operação de fiscalização de motocicletas e apreensão de veículos irregulares, com foco na repressão a pancadões irregulares e nos roubos na região.

No local, segundo a PM, apareceu um homem sem capacete, em uma moto sem placas, que fugiu da abordagem. O policial relatou que disparou depois de perceber que o suspeito teria feito um movimento de levar a mão na região da cintura, como se fosse pegar uma arma de fogo. Porém, uma pessoa que estava na via foi atingida pelo disparo do policial.

A vítima foi socorrida e levada ao Pronto-Socorro Campo Limpo, onde passou por cirurgia e está em estado estável, segundo nota da PM.

O suspeito que estava na moto não foi preso, e a PM afirmou que supostas vítimas teriam dito que foram roubadas por ele momentos antes.

"Ao tomar conhecimento dos fatos e diante de indícios de possível falha operacional, a autoridade policial militar determinou a prisão em flagrante do policial envolvido, com sua condução ao Presídio Militar Romão Gomes, bem como a apreensão do armamento na unidade da Polícia Militar e a lavratura do auto de prisão em flagrante", traz nota da PM.

Ainda segundo a corporação, foram instaurados procedimentos administrativos e disciplinares para apuração da conduta do agente.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que a Polícia Civil e a Corregedoria da PM apuram todas as circunstâncias do caso.