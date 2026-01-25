As inscrições de praias e marinas brasileiras para a obtenção do Selo Bandeira Azul da temporada 2026/2027 serão recebidas em abril pelo Instituto Ambientes em Rede, responsável pelo Programa Bandeira Azul no Brasil.

No caso das praias, a inscrição deve ser feita pelas prefeituras, que são os responsáveis legais. Se a praia estiver dentro de uma unidade de conservação federal ou estadual, a inscrição deve ser feita conjuntamente com a União, que responde pela maioria dos serviços, como coleta de lixo e contratação de guarda-vidas. Já no caso das marinas, são os donos dos locais que fazem a inscrição.

Os relatórios enviados com as candidaturas serão analisados em maio, quando também será realizada uma oficina sobre a premiação, para que, em junho, o júri nacional se reuna e decida quais serão aprovadas.

As candidaturas selecionadas serão submetidas ao júri internacional, que se reúne em setembro, em Copenhague, na Dinamarca, para dar a palavra final. A coordenadora nacional do Instituto Ambientes em Rede, Leana Bernardi disse à Agência Brasil que as informações apresentadas serão checadas.

Nesse meio tempo, a equipe técnica do programa vai fazendo as visitas às praias e marinas inscritas, para verificar se o que está na documentação é encontrado de fato nas praias.

O instituto entregará a bandeira azul aos municípios participantes no início de novembro deste ano, em cerimonia nacional. Cada município decidirá, então, se inicia sua temporada durante o mês de novembro ou começo de dezembro.

No hemisfério sul, a temporada inclui dois anos, porque o período de maior calor começa em novembro e a alta temporada termina em março. Já no hemisfério norte, a temporada dura um ano só. Leana explicou que, enquanto a bandeira estiver hasteada, todos os critérios precisam ser cumpridos diariamente.

Critérios

Atualmente em 50 países, a certificação tem critérios adaptados às legislações nacionais, mas que se mantêm praticamente os mesmos no mundo todo, afirmou Leana. Um dos principais é a qualidade da água, que tem de ser comprovada por meio de testes de balneabilidade.

Outro ponto avaliado é a gestão ambiental, ou seja, como o município faz a gestão dos resíduos e de todos os serviços nas praias e nos equipamentos de apoio aos usuários, como estacionamento, banheiros, rampa de acesso e posto de guarda-vidas, por exemplo.

O terceiro critério envolve a educação ambiental, porque se o programa busca mudança de comportamento e sustentabilidade. Todas as praias e marinas com o Selo Bandeira Azul têm que fazer ações de informação e educação ambiental, sinalizar com placas ou totens com QRCode sobre o meio ambiente da região, sobre unidade de conservação, sobre restinga e fazer ações de educação ambiental ativas, envolvendo estudantes e trabalhadores da praia, explicou a coordenadora nacional.

O quarto critério que deve ser atendido está relacionado à segurança em todos os sentidos, desde a presença de guarda-vidas a policiamento, se necessário, além de segurança dos equipamentos, para que as pessoas tenham uma experiência tranquila na praia.

Temporada atual

Na atual temporada 2025/2026, o Brasil obteve 60 bandeiras, sendo 50 praias e dez marinas. Duas praias, entretanto, perderam o selo pelo descumprimento das determinações: um trecho da Praia da Reserva, no Rio de Janeiro, em frente ao Parque Natural Municipal Nelson Mandela, por questões não resolvidas com a União; e a Praia da Barra do Rio Piçarras, em Santa Catarina, onde a prefeitura iniciou alargamento da faixa de areia.

Apesar disso, Santa Catarina continua na liderança brasileira, com 25 praias e cinco marinas com o Selo Bandeira Azul; seguida pelo Rio de Janeiro, com 17 praias e uma marina; Bahia, com quatro praias e uma marina; São Paulo, com uma praia e três marinas; e Alagoas, com uma praia.

Leana Bernardi revelou que há expectativa de crescimento do número de candidatos e que mais de 25 praias estão em fase piloto, entre elas, uma praia no Ceará, e marinas no Rio Grande do Sul e no Paraná.

O Selo Bandeira Azul foi criado na França, em 1987, conseguindo adesão de mais três países no ano seguinte. No Brasil, foi iniciada a preparação das primeiras praias para concorrer ao selo em 2006, mas a primeira praia do país foi aprovada só em 2009. A primeira praia com o Selo de Bandeira Azul foi a Jurerê Internacional, em Florianópolis (SC) mas, ao não cumprir critérios estabelecidos, saiu da lista. Na temporada 2010/2011, o lugar foi ocupado pela Praia do Tombo, no Guarujá (SP).

Saiba quais são as 48 praias brasileiras com Selo Bandeira Azul

Praia do Patacho, Porto de Pedras AL

Praia do Paraíso Guarajuba, Camaçari BA

Praia da Espera Itacimirim, Camaçari BA

Praia da Viração Ilhas dos Frades, Salvador BA

Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe Ilha dos Frades, Salvador BA

Praia Azeda-Azedinha, Armação dos Búzios RJ

Praia do Forno, Armação dos Búzios RJ

Praia de José Gonçalves, Armação dos Búzios RJ

Praia de Tucuns, Armação dos Búzios RJ

Praia Lagunar Caiçara Arraial do Cabo RJ

Praia do Foguete, Cabo Frio RJ (Trecho em frente a Lagoa das Garças)

Praia do Peró, Cabo Frio RJ

Praia do Pontal do Peró, Cabo Frio RJ

Praia da Cidade Nova, Iguaba Grande RJ

Praia de Ubás, Iguaba Grande RJ

Praia do Sossego, Niterói RJ

Prainha, Rio de Janeiro RJ

Praia de Grumari, Rio de Janeiro RJ (Trecho central)

Praia das Pedras de Sapiatiba, São Pedro da Aldeia RJ

Praia das Pedras de Itaúna, Saquarema RJ

Praia do Canto da Vila, Saquarema RJ

Prainha, Saquarema RJ

Praia do Estaleirinho, Balneário Camboriú SC

Praia do Estaleiro, Balneário Camboriú SC

Praia de Taquaras, Balneário Camboriú SC

Praia Central, Balneário Piçarras SC

Praia de Piçarras, Balneário Piçarras SC

Praia da Ponta do Jacques, Balneário Piçarras SC

Praia da Conceição, Bombinhas SC

Praia de Quatro Ilhas, Bombinhas SC

Praia da Tainha, Bombinhas SC

Praia de Mariscal, Bombinhas SC

Prainha de Mariscal, Bombinhas SC

Praia da Lagoa do Peri, Florianópolis SC

Praia das Cordas, Governador Celso Ramos SC

Praia Grande, Governador Celso Ramos SC

Prainha de Itá, Itá SC

Praia dos Molhes do Atalaia, Itajaí SC

Praia da Bacia da Vovó, Penha SC

Praia da Saudade, Penha SC

Praia Grande, Penha SC

Praia Vermelha, Penha SC

Praia do Ervino, São Francisco do Sul SC

Praia de Ubatuba, São Francisco do Sul SC

Praia do Forte, São Francisco do Sul SC

Praia Grande, São Francisco do Sul SC

Prainha Praia da Saudade, São Francisco do Sul SC

Praia do Tombo, Guarujá SP

Tags:

balneabilidad | Marina | Praia | Qualidade da Água | Rio de Janeiro | Santa Catarina | Selo Bandeira Azul