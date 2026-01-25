SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em meio às chuvas que atingem municípios paulistas na tarde deste domingo (25), cerca de 48 mil imóveis ficaram sem energia na Região Metropolitana de São Paulo -mais de 43 deles na capital.

Enel registrou 48.005 imóveis sem energia na Região Metropolitana e 43.197 na capital por volta das 16h23. Procurada, a concessionária ainda não retornou sobre o que gerou a queda e se já iniciou ações para repará-la.

Municípios paulistas, incluindo a capital, registraram pancadas de chuva hoje. Segundo divulgado pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), a propagação de áreas de instabilidade que atingiram a Grande São Paulo começaram a enfraquecer nos últimos dias, mas ainda provocam pancadas de chuva em alguns pontos das Zonas Leste e Sudeste.

Até às 15h35 de hoje, zona leste, norte e Marginam Tietê permaneciam em estado de atenção para alagamentos, conforme o CGE. Já as subprefeituras de Jaçanã/Tremembé, Vila Maria/Vila Guilherme e Vila Prudente receberam alertas do órgão para transbordamentos no mesmo período.

Defesa Civil de SP registrou chuvas fortes e isoladas pelo estado e na capital. Os alertas do órgão foram divulgados a partir das 13h40 e abrangem municípios como Guarulhos, Itaquaquecetuba, Guararema, Santa Branca, Paraibuna e municípios vizinhos, além da capital.