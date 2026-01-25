SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O frevo, o forró e o xote tomaram as ruas da região da Sé no cortejo do bloco pernambucano Boi da Macuca, na tarde deste domingo (25). O evento compõe a programação de pré-Carnaval de São Paulo.

A orquestra de frevo, formada por cerca de 70 artistas, realiza pela primeira vez uma turnê por estados do Sudeste. No sábado (24), o grupo de Olinda arrastou uma multidão pelas ruas do centro do Rio de Janeiro.

Em São Paulo, um grande público já ocupava as estreitas ruas do centro antes das 14h, o horário marcado para a concentração. A orquestra iniciou o trajeto por volta das 15h --a chuva caiu junto com os primeiros sons das cornetas e dos trombones da banda.

"Para nós, estar pela primeira vez está sendo maravilhoso. Não esperava ver tanta gente esperando o Boi da Macuca. Vamos fazer um trabalho belíssimo aqui", disse Paulo Reinaldo, 53, instrumentista na orquestra de frevo.

O pernambucano Bernado Lima, 33, mora há nove anos em São Paulo. Ele relata que viaja todos os anos para o Pernambuco para curtir o Carnaval do Recife e de Olinda. Dessa vez, ele afirma que "se sentiu em casa" ao participar do bloco em São Paulo.

"É um pedacinho do Carnaval de Pernambuco que veio pra cá. O Macuca é muito especial porque mistura um pouquinho de forró com frevo", disse o folião. "Vou passar o Carnaval em Olinda. A gente vai para o Macuca lá também."

O bloco foi criado em 1989 na zona rural de Correntes, município do agreste pernambucano, com objetivo de difundir a brincadeira de boi e o frevo. Essa manifestação tem o título de Ponto de Cultura, pelo Ministério da Cultura.

Os eventos de pré-Carnaval compartilham o domingo com as celebrações do aniversário de 472 anos de São Paulo. Além do Boi da Macuca, os blocos Charanga do França e Vou de Táxi, entre outros, marcaram a programação da folia paulista.