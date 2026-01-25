SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma ossada humana foi encontrada na tarde de ontem na faixa de areia da Praia do José Menino, em Santos, no litoral de São Paulo.

Grupamento de Bombeiros Marítimo foi acionado por munícipes. No local foi encontrado material orgânico de possível origem humana, segundo a corporação.

Após avaliação preliminar, o grupamento disse ter acionado os órgãos competentes para apurar o caso. Em nota, eles explicaram que a ocorrência não é de competência do grupamento, acrescentando que ainda não há informação sobre a natureza, circunstâncias ou origem do material encontrado.

Os ossos são humanos, confirmou a Secretaria de Segurança Pública. O material foi apreendido e encaminhado para a perícia. O caso foi registrado como morte suspeita e diligências prosseguem para esclarecer a ocorrência.

Tags:

SP