SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem morreu ao ser arrastado pela chuva na tarde deste domingo (25), no bairro Vila Guilherme, zona norte de São Paulo. A informação foi confirmada pela Defesa Civil Estadual, que fez o resgate do corpo da vítima.

O incidente ocorreu por volta de 15h30. Segundo a Defesa Civil, a vítima foi levada pelas águas quando transitava a pé pela rua Piatá. A identidade do homem e mais detalhes sobre a ocorrência não foram divulgadas.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), de São Paulo, a zona norte da cidade chegou a ficar em estado de atenção para alagamentos das 15h35 às 17h10 deste domingo.

No último dia 16, o motorista de aplicativo Marcos da Mata Ribeiro, 68, e a costureira Maria Deusdete, 67, também morreram ao serem arrastados por enchente pouco antes de chegar em casa no bairro Campo Limpo, zona sul de São Paulo.

Ribeiro saiu de casa para buscar a esposa no trabalho quando o carro do casal foi levado pela força da água. Faltavam menos de dois quilômetros para que eles chegassem ao destino.

O corpo de Ribeiro foi localizado no rio Pinheiros, próximo à ponte Edson de Godoy Bueno, na Vila Andrade, também na zona sul, na manhã do dia 17. Dois dias depois, os bombeiros localizaram o corpo de Maria Deusdete, em um trecho de Pinheiros próximo ao Autódromo de Interlagos.