SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 37 anos morreu na tarde deste domingo (25) após ser atropelado em frente a um dos portões da Neo Química Arena, na zona leste de São Paulo. O estádio recebeu partida entre Santos e Red Bull Bragantino neste domingo.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um caminhão da Tropa de Choque da Polícia Militar próximo ao corpo. Não há confirmação se este foi o veículo que atingiu a vítima. Em nota, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) declarou que as circunstâncias da ocorrência são "investigadas pela corporação para devida responsabilização".

Exames periciais foram solicitados aos institutos de Criminalística e Médico Legal. "Assim que finalizados, os laudos serão analisados para as devidas providências em âmbito criminal", informou a pasta, em nota ao UOL.

SSP-SP disse lamentar o caso e não informou se alguém foi preso. A identidade da vítima também não foi divulgada pelas autoridades.

O caso foi registrado como homicídio culposo (quando não há intenção de matar) na direção de veículo automotor. A ocorrência foi encaminhada para o 24º Distrito Policial (Ponte Rasa) e será investigado pelo 65º DP (Artur Alvim).

O estádio recebeu nesta tarde o jogo entre Santos e Red Bull Bragantino, em duelo da quinta rodada do Campeonato Paulista. A partida terminou por volta das 18h. O público no duelo foi de 30.340, de acordo com o Santos.