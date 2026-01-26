BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo deve ter uma semana chuvosa, assim como boa parte do país. Na capital paulista, a segunda-feira (26) começa com aviso de perigo para chuvas intensas, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O aviso é válido até o fim do dia. O Inmet aponta de 50 a 100 mm de precipitação no dia e potencial para ventos intensos (60-100 km/h). O instituto afirma haver riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Chuvas na capital paulista têm causado, com frequência, quedas de energia. Além disso, inundações levaram a mortes na cidade recentemente. No domingo (25), um homem morreu, na zona norte, arrastado por uma enchente. Há pouco mais de uma semana, um casal morreu após ter o carro arrastado por uma enxurrada.

As pancadas de chuva devem estar presentes em São Paulo até o final de semana, segundo a previsão do CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Já nas temperaturas, na quarta (28), a mínima deve chegar a 17°C e, na quinta-feira (29), a máxima pode chegar a 28°C, segundo o Inmet.

O aviso de perigo para chuvas intensas desta segunda-feira também é válido para o litoral norte de São Paulo e parte do interior do estado, para uma porção de Minas Gerais e de Goiás, e para um trecho do Rio de Janeiro.

A semana chuvosa se repete no Rio de Janeiro, com previsão de pancadas até quinta-feira, pelo menos, de acordo com o Inmet. A previsão do CPTEC aponta, porém, menor probabilidade de chuva para o final de semana na cidade. As temperaturas na cidade durante a semana têm mínima chegando a 21°C na segunda-feira e máximas de 33°C na quarta e quinta.

O Inmet também tem um alerta ativo, para toda a segunda-feira, de perigo potencial relacionado a chuvas intensas para uma fatia considerável do Brasil, compreendendo grande parte do Sudeste, um pedaço pequeno do Sul (somente o norte do Paraná), Centro-Oeste, Norte e um pequeno trecho do Nordeste.

Segundo o instituto, a precipitação pode chegar a 50 mm no dia e podem ocorrer ventos intensos (40-60 km/h).