SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Onze pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas após um homem armado abrir fogo contra pessoas em um campo de futebol de Salamanca, no México, neste domingo (25).

Atirador chegou ao local após o término da partida, quando as pessoas estavam socializando.

Dez pessoas morreram no local e outra morreu no hospital, segundo o prefeito de Salamanca. Em publicação nas redes sociais, Cesar Prieto afirmou que uma mulher e uma criança estão entre os feridos.

Suspeita é de que o crime tenha relação com a briga de cartéis na região. O estado de Guanajuato, onde fica Salamanca, tem a maior taxa de homicídios do país, com 2.035 crimes do tipo no ano passado. A maior parte dessas mortes tem relação com a disputa territorial entre o cartel da Nova Geração de Jalisco e o cartel de Santa Rosa de Lima, que nasceu na região.

Autoridades federais foram acionadas para investigar o crime, que acontece durante ameaça de intervenção dos Estados Unidos. Na esteira de ataques a outros países estrangeiros, Donald Trump já ameaçou fazer ataques terrestres contra a nação vizinha alegando que os grupos criminosos "comandam o país".

Em contrapartida, o México tem tentado combater os carteis com a transferência de presos para os EUA e com operações policiais. Entre os presos em operações recentes no país está o ex-atleta olímpico canadense Ryan Wedding, acusado de tráfico de cocaína.