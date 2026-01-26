SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 75 anos morreu após ser arrastado por uma enxurrada na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo, durante as chuvas que atingiram a cidade na tarde deste domingo (25).

Romeu Maccione Neto tentava tirar o carro de uma área alagada na rua Piatá quando foi atingido pela enxurrada. O acidente aconteceu por volta das 16h, segundo a Defesa Civil.

Ele ficou preso sob outro veículo e teve a morte constatada por equipes médicas ainda na cena do acidente. O caso foi registrado como morte acidental no 13º DP da Casa Verde.

Chuva forte deixou a região em estado de alerta. Segundo a Subprefeitura da Vila Guilherme, após recomendação da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, a festa de aniversário da Vila Maria, que aconteceria na região, foi cancelada.

Esta é a quarta morte de 2026 por causa das chuvas no estado. A primeira do ano foi em 14 de janeiro, quando uma árvore caiu sobre um carro e matou uma mulher em Taubaté; outras duas aconteceram em 16 de janeiro, quando um homem e uma mulher tiveram o carro arrastado por uma enxurrada na zona sul de São Paulo.

Desde o início da Operação Chuvas, em dezembro de 2025, 13 pessoas morreram em São Paulo. As mortes aconteceram em Campos do Jordão; São Paulo; Guarulhos; Juquitiba; Bauru, Ilhabela; Franca e Taubaté.